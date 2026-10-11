VLLC: pero ¿quiénes son hoy los enemigos de la libertad?

Con una narrativa totalmente guionada (como se dijo, las mejores mentes de nuestra generación están ocupadas en ver cómo generar más clics), estas empresas se presentan a sí mismas como garantes de la libertad, sobre todo, la de expresión. Pero la libertad de expresión no es en absoluto su objetivo; es, en el mejor de los casos, un by-product de su propósito real que es cien por ciento de negocio. Sin embargo, esa narrativa ha conseguido engañar a muchos, incluyendo a nuestra Corte Suprema que, en sus fallos sobre la actividad de los buscadores, vio lo primero (la libertad de expresión) sin ver lo segundo (el negocio de los datos).