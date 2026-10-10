Fórmula 1 EN VIVO: Franco Colapinto corre la clasificación por el Gran Premio de Singapur después de abandonar la Sprint
Hace apenas unas horas, el segundo piloto de Alpine debió abandonar la carrera Sprint en las primeras vueltas por una falla en el almacenamiento de la energía de su auto. Verstappen logró quedarse con el primer puesto en una carrera que empezó media hora tarde por tormenta y, en total, nueve pilotos debieron abandonar el circuito.
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10:34 hs
Empezó la Q1 para el GP de Singapur
Después de una carrera Sprint accidentada, todos los pilotos salieron en la clasificación.
Stroll y Ocon ya tuvieron contratiempos en la pista.