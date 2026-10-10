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Fórmula 1 EN VIVO: largada demorada en la carrera Sprint de Singapur

Fórmula 1 EN VIVO: largada demorada en la carrera Sprint de Singapur
Foto: F1

La largada estaba prevista para las 6 (Argentina) pero la lluvia obligó a salir al auto de seguridad para hacer un recorrido de la pista. Franco Colapinto largará 11° en cuanto se apaguen las luces del semáforo. Los primeros puestos serán para Max Verstappen, George Russell y Charles Leclerc. Kimi Antonelli, el líder de la temporada, saldrá 7°.

Hace 21 Min
06:08 hs

Carrera Sprint de Singapur: el auto de seguridad recorre la pista

Con 6 minutos de demora, el safety car salió a dar una nueva vuelta a la pista para comprobar su estado. Los sectores 2 y 3 son los más afectados por el agua de la lluvia.
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