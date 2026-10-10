Correr, como un acto liberador

Por eso correr sienta tan bien. No se trata solamente de una cuestión de endorfinas, como se creyó durante décadas. El cuerpo libera sustancias que calman la ansiedad, que aflojan el nudo del pecho, que ordenan los pensamientos. Cualquiera que haya salido a trotar con la cabeza pesada y haya vuelto con la mente liviana sabe de qué se trata. No hace falta un estudio que lo confirme, aunque existen y lo confirman.