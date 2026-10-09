WhatsApp: qué significa “Cuenta en revisión” y cómo recuperar el acceso a los chats
La notificación bloquea temporalmente el envío de mensajes, audios, llamadas y archivos multimedia. La medida de Meta busca detectar posibles incumplimientos de las normas de uso, aunque no implica necesariamente una suspensión definitiva.
Resumen para apurados
- Meta aplica el estado 'Cuenta en revisión' en WhatsApp a usuarios globales para investigar posibles infracciones a sus normas de uso o sospechas de spam.
- La medida surge por usar apps no oficiales como WhatsApp Plus o enviar mensajes masivos; los perfiles se congelan temporalmente mientras sistemas automáticos evalúan el caso.
- Meta busca frenar fraudes, pero admite fallas de sus algoritmos. Se aconseja no crear cuentas paralelas para evitar bloqueos definitivos y esperar la resolución oficial.
Una notificación inesperada puede interrumpir el uso cotidiano de WhatsApp y generar preocupación entre los usuarios. El aviso “Cuenta en revisión” inhabilita temporalmente el perfil e impide enviar mensajes de texto, audios, realizar llamadas y compartir archivos multimedia.
Sin embargo, la aparición de este mensaje no significa necesariamente que la cuenta haya sido bloqueada de manera definitiva. Se trata de una medida de Meta que forma parte de sus protocolos de seguridad para identificar posibles casos de spam, el uso de aplicaciones no autorizadas o el incumplimiento de las políticas de la plataforma.
Una vez finalizado el análisis, el sistema puede restablecer el servicio si determina que no se cometieron infracciones.
Por qué WhatsApp pone una cuenta en revisión
Los sistemas automatizados de la plataforma detectan comportamientos que pueden representar un riesgo para la comunidad. Entre las principales causas de revisión figura la descarga de aplicaciones modificadas, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, que alteran el diseño original y vulneran las normas de Meta.
Otra situación frecuente es el envío masivo de mensajes a números que no están agendados. Esta práctica puede ser interpretada como una campaña de spam y activar los mecanismos de seguridad de la aplicación.
Además, las variaciones en los filtros de protección pueden derivar en revisiones preventivas cuando el sistema identifica actividades atípicas.
Durante la suspensión, las interacciones quedan interrumpidas y los chats permanecen congelados. Por eso, la compañía aconseja esperar el resultado del análisis y evitar decisiones apresuradas.
Intentar crear nuevas cuentas para eludir los controles puede agravar el problema y generar nuevas restricciones. En ese sentido, voceros de la plataforma señalaron que estas revisiones buscan combatir el fraude y proteger a la comunidad.
La empresa también reconoce que los algoritmos automatizados pueden cometer errores ocasionales y, ante esos casos, promete soluciones para restablecer el acceso de los usuarios afectados.
Cómo recuperar el acceso a la cuenta de WhatsApp
Si aparece el aviso “Cuenta en revisión”, el primer paso es mantener la calma y evitar acciones desesperadas. Para facilitar la recuperación del perfil, se recomienda seguir una serie de medidas:
- Utilizar la aplicación oficial: verificar que el teléfono tenga instalada únicamente la versión legítima de WhatsApp, descargada directamente desde la tienda oficial correspondiente: Google Play Store, en dispositivos Android, o App Store, en equipos Apple.
- Evitar la creación de cuentas alternativas: no abrir perfiles paralelos mientras se desarrolla el análisis. Intentar eludir los controles mediante nuevas líneas puede provocar bloqueos adicionales y demorar la solución.
- Desinstalar las versiones no oficiales: si se utilizan aplicaciones modificadas, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, eliminarlas del dispositivo. Estas variantes figuran entre los motivos que pueden llevar a la empresa a restringir o suspender una cuenta.