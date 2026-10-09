EN VIVO: Atlético Tucumán visita a Gimnasia por la fecha 12 del Clausura

La probable formación de "Decano"
A pocos minutos de que Julio César Falcioni confirme el "11" inicial, se prevé que el DT salga a cancha con Luis Ingolotti en el arco; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván en la defensa; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola y Nicolás Laméndola en el medio campo; y Ramiro Ruiz Rodríguez en la delantera.
El campo de juego de El Bosque, impecable
Así luce el bosque, nuestro escenario de hoy #DaleDeca https://t.co/DEfILC5tSI— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 9, 2026
Cómo llega Gimnasia al partido
El “Lobo” llega invicto en sus últimos cinco partidos, está cuarto en la zona B con 18 puntos y encontró una identidad que, aunque todavía muestra grietas, le permitió afirmarse entre los equipos de arriba.
Su última presentación ofrece una buena muestra de ese momento. En Mendoza, el equipo de Ariel “Pata” Pereyra comenzó perdiendo prácticamente desde el vestuario frente a Independiente Rivadavia, sufrió durante varios pasajes y recién encontró el empate sobre el cierre, gracias a Agustín Colazo. Fue el tercer empate consecutivo después de dos victorias y extendió a cinco fechas su racha sin derrotas.
Pablo Dóvalo, el árbitro del partido
Dóvalo estará acompañado por Juan Del Fueyo y Mariana De Almeida como asistentes, mientras que Gastón Iglesias será el cuarto árbitro. En el VAR estará Germán Delfino y Lucas Comesaña ocupará el puesto de AVAR.
Los antecedentes de Atlético bajo la conducción de Dóvalo no son alentadores. El árbitro dirigió al “Decano” en 11 oportunidades, con un saldo de apenas dos victorias, tres empates y seis derrotas.
Además, el presente de ese historial es todavía más negativo: Atlético perdió los últimos cuatro partidos en los que fue arbitrado por Dóvalo. Durante 2025 cayó 3-1 frente a Rosario Central, 2-1 ante Platense, 1-0 contra Gimnasia y 3-1 frente a Lanús.
El vestuario del "Lobo"
Vestuario tripero https://t.co/LMYkqJZMR0— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 9, 2026
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán tiene una oportunidad de demostrar que lo ocurrido en las últimas tres fechas fue apenas un mal susto. Desde las 18, el “Decano” visitará a Gimnasia con el objetivo de acercarse nuevamente a los puestos de clasificación a los playoffs y continuar engrosando el promedio de cara a la próxima temporada. Por su parte, el “Lobo” buscará mantenerse firme entre los ocho. Transmite TNT Sports.