EN VIVO: Atlético Tucumán iguala 0-0 con Gimnasia en La Plata

Buena llegada de Atlético
A los 33', Tesuri envió un gran centro al corazón del área que Nicola estuvo a punto de impactar.
29': Atlético se acomodó y empuja un poco más
A fuerza de envíos largos y orden, el "Decano" intenta ganar espacio y acomodarse un poco mejor en el partido.
El "Decano" resiste
Gimnasia se adueñó de la pelota y también maneja territorialmente el partido. Atlético se limita a esperar ordenado detrás de la línea del balón y aún no consiguió generar situaciones de peligro.
"Nacho" Fernández, amonestado
Partido parejo y dinámico
9': Atlético y Gimnasia se disputan la posesión de la pelota. Ambos equipos apuestan por la presión alta y las transiciones rápidas.
Comienza el partido
Los jugadores ingresan al campo de juego
Todo listo para que Atlético y Gimnasia protagonicen una nueva fecha del Clausura.
La formación de Atlético
Este es el 11 elegido por Julio César Falcioni para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Seguilo en vivo por ESPN Premium Suscribite al https://t.co/INPy0tEICN #TorneoMercadoLibre #DaleDeca https://t.co/bJQq0icHC9— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 9, 2026
Últimos minutos de la entrada en calor
Así va Gimnasia
¡Nuestro once vs Atlético Tucumán! Seguí el partido por ESPN Premium - https://t.co/s7AqgACjyi https://t.co/ksOHKJElXj— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 9, 2026
El plantel "decano" reconoce el campo de juego
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Sumar para seguir soñando
Atlético llega al encuentro en la 10° posición, con 13 puntos, a dos unidades de Barracas (8°), el último equipo ubicado en la zona de playoffs. Además, en el 9° puesto también espera River, con la misma cantidad de puntos que el "Decano" pero con un partido menos.
La probable formación de "Decano"
A pocos minutos de que Julio César Falcioni confirme el "11" inicial, se prevé que el DT salga a cancha con Luis Ingolotti en el arco; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván en la defensa; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola y Nicolás Laméndola en el medio campo; y Ramiro Ruiz Rodríguez en la delantera.
El campo de juego de El Bosque, impecable
Así luce el bosque, nuestro escenario de hoy #DaleDeca https://t.co/DEfILC5tSI— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 9, 2026
Cómo llega Gimnasia al partido
El “Lobo” llega invicto en sus últimos cinco partidos, está cuarto en la zona B con 18 puntos y encontró una identidad que, aunque todavía muestra grietas, le permitió afirmarse entre los equipos de arriba.
Su última presentación ofrece una buena muestra de ese momento. En Mendoza, el equipo de Ariel “Pata” Pereyra comenzó perdiendo prácticamente desde el vestuario frente a Independiente Rivadavia, sufrió durante varios pasajes y recién encontró el empate sobre el cierre, gracias a Agustín Colazo. Fue el tercer empate consecutivo después de dos victorias y extendió a cinco fechas su racha sin derrotas.
Pablo Dóvalo, el árbitro del partido
Dóvalo estará acompañado por Juan Del Fueyo y Mariana De Almeida como asistentes, mientras que Gastón Iglesias será el cuarto árbitro. En el VAR estará Germán Delfino y Lucas Comesaña ocupará el puesto de AVAR.
Los antecedentes de Atlético bajo la conducción de Dóvalo no son alentadores. El árbitro dirigió al “Decano” en 11 oportunidades, con un saldo de apenas dos victorias, tres empates y seis derrotas.
Además, el presente de ese historial es todavía más negativo: Atlético perdió los últimos cuatro partidos en los que fue arbitrado por Dóvalo. Durante 2025 cayó 3-1 frente a Rosario Central, 2-1 ante Platense, 1-0 contra Gimnasia y 3-1 frente a Lanús.
El vestuario del "Lobo"
Vestuario tripero https://t.co/LMYkqJZMR0— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 9, 2026
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán tiene una oportunidad de demostrar que lo ocurrido en las últimas tres fechas fue apenas un mal susto. Desde las 18, el “Decano” visitará a Gimnasia con el objetivo de acercarse nuevamente a los puestos de clasificación a los playoffs y continuar engrosando el promedio de cara a la próxima temporada. Por su parte, el “Lobo” buscará mantenerse firme entre los ocho. Transmite TNT Sports.