EN VIVO: Atlético Tucumán iguala 0-0 con Gimnasia en La Plata

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Cómo llega Gimnasia al partido

El “Lobo” llega invicto en sus últimos cinco partidos, está cuarto en la zona B con 18 puntos y encontró una identidad que, aunque todavía muestra grietas, le permitió afirmarse entre los equipos de arriba.

Su última presentación ofrece una buena muestra de ese momento. En Mendoza, el equipo de Ariel “Pata” Pereyra comenzó perdiendo prácticamente desde el vestuario frente a Independiente Rivadavia, sufrió durante varios pasajes y recién encontró el empate sobre el cierre, gracias a Agustín Colazo. Fue el tercer empate consecutivo después de dos victorias y extendió a cinco fechas su racha sin derrotas.