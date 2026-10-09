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Recuerdos fotográficos: 1973. El secuestrador del avión no habría cobrado el rescate

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

EL SECUESTRADOR CON LA ESCOPETA. La foto de Rodolfo Lobianco, de “Siete Días”, fue publicada hace dos años por “Infobae”.
EL SECUESTRADOR CON LA ESCOPETA. La foto de Rodolfo Lobianco, de “Siete Días”, fue publicada hace dos años por “Infobae”.
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 1 Hs

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Temas Recuerdos fotográficos
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