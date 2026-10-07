Una niña de primer grado fue a la escuela con un arma en la mochila en Córdoba

Resumen para apurados
- Una alumna de primer grado llevó este miércoles un revólver a su escuela en Alberdi, Córdoba. La Justicia investiga cómo la niña accedió al arma, que pertenecería a su madre.
- La madre sería policía y se desconoce si estaba cargada. El hecho se suma a otros dos casos recientes con armas de fuego y réplicas en colegios de la provincia de Córdoba.
- El episodio encendió la preocupación de la comunidad educativa y reabrió el debate sobre las medidas de prevención y la seguridad dentro de las escuelas cordobesas.
Una niña de primer grado llevó un arma de fuego a la escuela. El episodio ocurrió este miércoles por la mañana en un establecimiento educativo ubicado del barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, y generó preocupación entre la comunidad educativa.
Según confirmaron fuentes cercanas al caso, el arma fue encontrada entre las pertenencias de la menor. Las autoridades ahora buscan determinar cómo llegó el revólver a la mochila y en qué circunstancias la niña tuvo acceso al arma.
Las primeras versiones indican que la menor habría podido acceder al arma porque su madre sería policía. Sin embargo, todavía no se precisó cómo llegó el revólver hasta la mochila ni si se encontraba cargado, informó ElDoceTV.
Otros casos recientes en escuelas de Córdoba
El episodio se suma a otros hechos similares registrados recientemente en establecimientos educativos de la provincia.
Entre fines de agosto y principios de septiembre se conocieron al menos dos situaciones de este tipo en colegios cordobeses.
En una escuela de la zona norte de la ciudad de Córdoba, las autoridades secuestraron un revólver, balas, un cuchillo y una manopla de acero que un grupo de alumnos había llevado al establecimiento.
En otro caso, un estudiante de un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) ingresó al colegio con una réplica de un arma de fuego y amenazó a sus compañeros.
El hallazgo del arma en la mochila de una nena de primer grado volvió a encender las alarmas entre padres, docentes y directivos. El episodio abrió interrogantes sobre los controles y las medidas de prevención dentro de las escuelas.
Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las medidas adoptadas por el colegio ni sobre la situación de la familia de la menor. El caso se suma así a una serie de incidentes que reavivan el debate sobre la seguridad en los establecimientos educativos de Córdoba.