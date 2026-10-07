El desafío de recuperar los mercados

Con el paso de los años comenzaron a perder protagonismo. La expansión de otras alternativas, como los supermercados, y los cambios en las tendencias de consumo modificaron hábitos que parecían arraigados. Algunos de estos establecimientos entraron entonces en una progresiva decadencia o terminaron cerrando sus puertas. Varias décadas después, resulta significativo que esos espacios vuelvan a estar en el centro de la escena. San Miguel de Tucumán atraviesa un proceso de recuperación de dos de sus mercados. El antiguo Mercado Sarmiento, hoy denominado Mercado de la Ciudad, fue restaurado después de permanecer durante años sin actividad y la Municipalidad acaba de avanzar con el proceso para ocupar sus locales. A pocas cuadras de allí, en el corazón del microcentro, el Mercado del Norte transita la etapa final de una obra largamente esperada.