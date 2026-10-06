EN VIVO: Lionel Messi se despide de la selección argentina frente a Benín

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19:51 hs
El protagonista ingresó al campo de juego
¡ASÍ FUE LA ÚLTIMA SALIDA DE MESSI PARA HACER LA ENTRADA EN CALOR CON LA SELECCIÓN ARGENTINA! https://t.co/8mXpBONcrC— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
19:49 hs
El "11" de Argentina
ESTE ES EL EQUIPO TITULAR PARA LA DESPEDIDA DE MESSI EN ARGENTINA-BENÍN. https://t.co/3MriezNCWf— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026
Lo que tenés que saber
Lionel Messi se despide de la selección argentina. Desde las 20, la “Albiceleste” enfrentará a Benín en un amistoso internacional que se jugará en el estadio Monumental y que marcará el último partido del capitán con la camiseta nacional. El encuentro será arbitrado por el chileno Fernando Véjar y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports; también estará disponible online a través de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.