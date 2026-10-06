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EN VIVO: Lionel Messi se despide de la selección argentina frente a Benín

ÚLTIMA FUNCIÓN. Lionel Messi se prepara para despedirse de la selección argentina en una noche cargada de emoción en el Monumental.
ÚLTIMA FUNCIÓN. Lionel Messi se prepara para despedirse de la selección argentina en una noche cargada de emoción en el Monumental.

Desde las 20, el astro jugará su último partido con la “Albiceleste” en una noche especial en el Monumental.

Hace 2 Min
19:51 hs

El protagonista ingresó al campo de juego

19:49 hs

El "11" de Argentina

Lo que tenés que saber

Lionel Messi se despide de la selección argentina. Desde las 20, la “Albiceleste” enfrentará a Benín en un amistoso internacional que se jugará en el estadio Monumental y que marcará el último partido del capitán con la camiseta nacional. El encuentro será arbitrado por el chileno Fernando Véjar y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports; también estará disponible online a través de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

Temas Lionel MessiBuenos AiresSelección Argentina de fútbolla despedida de Messi
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