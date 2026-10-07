De la cumbia al rock: recitales en vivo en Tucumán

Ke Personajes está cumpliendo 10 años desde su nacimiento en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, bajo el liderazgo de Emanuel Noir. La masividad de su propuesta enrolada en la cumbia se potenció tras la pandemia, especialmente con la canción “Adiós amor & oye mujer”, que tuvo millones de reproducciones en YouTube y le permitió recorrer la Argentina, Latinoamérica y Europa y grabar colaboraciones con referentes de la música popular.