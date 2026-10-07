De la cumbia al rock: recitales en vivo en Tucumán

Ke Personajes está cumpliendo 10 años desde su nacimiento en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, bajo el liderazgo de Emanuel Noir. La masividad de su propuesta enrolada en la cumbia se potenció tras la pandemia, especialmente con la canción “Adiós amor & oye mujer”, que tuvo millones de reproducciones en YouTube y le permitió recorrer la Argentina, Latinoamérica y Europa y grabar colaboraciones con referentes de la música popular.
El grupo volverá a Tucumán esta noche, con tu tour “Corazón ausente” (es el nombre de su último disco, lanzado este año y con 14 temas), en función anunciada a las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 251). El show incluirá un repaso de sus principales éxitos junto a los nuevos.
The Gathering
Además, a las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380) habrá un tributo a The Gathering, la banda neerlandesa de rock progresivo con elementos del metal, la electrónica y la experimentación, con la presencia de Melina Imhoff, Agostina Álvarez, Mauro Luque, Co.OK, Humberto Salazar y Jorge Vildoza. No se cobra derecho de espectáculo.