Dos propuestas de cine con entrada gratis en Tucumán

También con acceso libre, en Oskar Bar de Música se verá desde las 19.30 “Kiki’s Delivery Service”, una realización de Hayao Miyazaki, maestro de la animación japonesa en una jornada organizada por el cineclub Plum! Kiki tiene 13 años e intenta convertirse en una bruja independiente, lejos de su entorno familiar; cuando consigue trabajo en un servicio de reparto, descubre que no puede volar en su escoba ni hablar con su gato. Para recuperar sus poderes, deberá vencer las inseguridades de la adolescencia y prepararse para ser adulta.