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Dos propuestas de cine con entrada gratis en Tucumán

Cine europeo y de animación japonesa.

Dos propuestas de cine con entrada gratis en Tucumán
Hace 5 Hs

“El color de las granadas” es la película de 1969 escrita y dirigida por Serguéi Paradzhánov, quien rescata la vida del poeta y cantante armenio del siglo XVIII Sayat-Nová sin apelar a una estructura narrativa convencional, sino a través de una serie de capítulos, composiciones visuales estáticas surrealistas inspiradas en miniaturas, música, cantos ocasionales y sonidos ambientales, que innovaron el cine de la época. Con entrada gratuita, el filme se proyectará a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), dentro del ciclo La Calesita.

También con acceso libre, en Oskar Bar de Música se verá desde las 19.30 “Kiki’s Delivery Service”, una realización de Hayao Miyazaki, maestro de la animación japonesa en una jornada organizada por el cineclub Plum! Kiki tiene 13 años e intenta convertirse en una bruja independiente, lejos de su entorno familiar; cuando consigue trabajo en un servicio de reparto, descubre que no puede volar en su escoba ni hablar con su gato. Para recuperar sus poderes, deberá vencer las inseguridades de la adolescencia y prepararse para ser adulta.

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