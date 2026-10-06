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Ke Personajes llega a Tucumán con el "Corazón Ausente Tour"

La banda se presentará este miércoles a las 21 en el Teatro Mercedes Sosa, en el marco de su gira internacional. ¿Dónde se consiguen las entradas?

Emanuel Noir es el líder de Ke Personajes.
Emanuel Noir es el líder de Ke Personajes.
Hace 2 Hs

Ke Personajes atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y ahora se prepara para su tan esperada llegada a Tucumán. La banda se presentará este miércoles a las 21 en el Teatro Mercedes Sosa, donde desplegará toda la fuerza y emoción de su "Corazón Ausente Tour".

Se trata de una gira internacional que tiene como eje principal la presentación de su primer álbum de estudio y que llega acompañada por varias novedades musicales.

"Corazón ausente" cuenta con colaboraciones de primer nivel como J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, tres nombres de peso que aportaron matices únicos a las composiciones y consolidaron la búsqueda constante de la banda por ampliar sus fronteras musicales y conquistar nuevos públicos.

Para quienes no quieran perderse esta gran cita con la cumbia y los ritmos tropicales, las entradas ya se encuentran a la venta en las boleterías del TMS o a través de la página web del teatro.

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