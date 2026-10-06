Ke Personajes llega a Tucumán con el "Corazón Ausente Tour"

Ke Personajes atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y ahora se prepara para su tan esperada llegada a Tucumán. La banda se presentará este miércoles a las 21 en el Teatro Mercedes Sosa, donde desplegará toda la fuerza y emoción de su "Corazón Ausente Tour".
Se trata de una gira internacional que tiene como eje principal la presentación de su primer álbum de estudio y que llega acompañada por varias novedades musicales.
"Corazón ausente" cuenta con colaboraciones de primer nivel como J Balvin, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, tres nombres de peso que aportaron matices únicos a las composiciones y consolidaron la búsqueda constante de la banda por ampliar sus fronteras musicales y conquistar nuevos públicos.
Para quienes no quieran perderse esta gran cita con la cumbia y los ritmos tropicales, las entradas ya se encuentran a la venta en las boleterías del TMS o a través de la página web del teatro.