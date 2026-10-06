Murió Hirata Runa, la promesa del pop japonés de 8 años: de qué falleció
La pequeña artista formaba parte de Dianna Project, una plataforma de formación de jóvenes talentos del pop japonés. Su muerte fue confirmada por los responsables del proyecto, que pidieron respeto por la privacidad de su familia.
Resumen para apurados
- La cantante infantil Hirata Runa, de 8 años, murió de madrugada en Japón por una miocarditis provocada por un cuadro de gripe, según informó su agencia artística.
- Runa formaba parte de Dianna Project en Nagoya, plataforma de formación del J-pop. Había sido internada de urgencia al agravarse la infección con una inflamación cardíaca.
- El fallecimiento conmocionó a los seguidores del circuito musical nipón, mientras la organización canceló actividades públicas y solicitó respeto para la familia en duelo.
La escena del pop japonés quedó conmocionada por la muerte de Hirata Runa, una joven promesa de apenas 8 años que había comenzado a destacarse como cantante y artista dentro del circuito de ídolos juveniles de Japón.
La noticia fue confirmada por Dianna Project, la plataforma de formación y promoción de talentos infantiles y adolescentes de la ciudad de Nagoya, de la que Runa formaba parte.
A través de sus redes sociales, los responsables del proyecto comunicaron que la niña falleció durante la madrugada y expresaron su pesar por la pérdida de una de sus jóvenes integrantes.
De qué falleció Hirata Runa
Según el comunicado difundido por Dianna Project, Hirata Runa murió a causa de una miocarditis derivada de una gripe.
La niña se encontraba internada luego de sufrir un cuadro gripal que derivó en una complicación cardíaca. La miocarditis es una inflamación del músculo del corazón que puede aparecer como consecuencia de determinadas infecciones y, aunque es poco frecuente, puede presentar consecuencias graves.
“Lamentamos profundamente este informe repentino, pero Hirata falleció pacíficamente a las 4 de la madrugada”, señalaron los responsables del proyecto al confirmar la noticia.
La organización también solicitó privacidad para la familia y pidió evitar consultas individuales, entrevistas o publicaciones con preguntas relacionadas con el fallecimiento de la pequeña artista.
Quién era Hirata Runa
Hirata Runa era una de las jóvenes promesas de Dianna Project, una plataforma dedicada a la formación y promoción de artistas infantiles y adolescentes vinculados al J-pop.
El proyecto funciona en Nagoya y desarrolla un sistema de formación de jóvenes talentos que guarda algunas similitudes con los modelos de grupos de ídolos que se hicieron populares en otros países asiáticos.
A pesar de su corta edad, Runa había conseguido reunir una importante cantidad de seguidores en las redes sociales y comenzaba a construir una carrera dentro de la escena musical y del entretenimiento japonés.
Su última actuación tuvo lugar el 20 de septiembre. Después de aquella presentación, la niña había dejado un mensaje para sus seguidores.
“Gracias también por hoy, lo aprecio mucho. Fue muy divertido”, había escrito.
El homenaje de Dianna Project
Tras confirmar su muerte, los representantes de Dianna Project publicaron un mensaje dedicado a la pequeña artista y a todas las personas que formaron parte de su corta trayectoria.
“A todas las compañeras que fueron amables con ella durante su vida, a los fans que siempre la apoyaron, a todos en la agencia que la convirtieron en ídola, y a todas las personas que de alguna manera se involucraron: de verdad, muchas gracias”, expresaron.
Desde la organización también agradecieron a los seguidores que acompañaron a Runa durante su carrera y a quienes le brindaron apoyo durante sus últimos días.
La muerte de Hirata Runa generó conmoción entre sus seguidores, especialmente por su corta edad y por el rápido avance del cuadro de salud que atravesó.
Desde Dianna Project reiteraron el pedido de respeto hacia la familia y evitaron brindar mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.