Crimen en Salta: asesinaron a un profesor de Educación Física y ya hay tres detenidos
Hernán Velarde tenía 28 años y fue encontrado muerto en plena calle, en el barrio Miguel Ortiz de la capital salteña. Su familia asegura que fue emboscado por cuatro hombres. La Justicia investiga el ataque y ya detuvo a tres sospechosos.
Resumen para apurados
- Hernán Velarde, docente de 28 años, fue asesinado el sábado en el barrio Miguel Ortiz de Salta durante una violenta agresión callejera por la que hay tres hombres detenidos.
- El joven yacía en la vía pública tras un enfrentamiento; su familia denuncia una emboscada. Investigadores del CIF analizaron cámaras y testimonios para hallar a los acusados.
- La fiscalía formalizará en las próximas horas las imputaciones contra los tres sospechosos para definir el rol de cada uno en el crimen que conmocionó a la comunidad salteña.
Un violento crimen conmociona a Salta capital. Hernán Velarde, un profesor de Educación Física de 28 años, fue asesinado durante la tarde-noche del sábado 3 de octubre en el barrio Miguel Ortiz, en la zona norte de la ciudad.
El hecho ocurrió sobre calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón, donde el joven fue encontrado tendido en plena vía pública después de un enfrentamiento entre varias personas. La investigación avanzó durante el fin de semana y ya son tres los hombres detenidos por el homicidio.
El crimen
La primera alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 pasadas las 19, cuando se informó sobre una pelea entre varias personas en el barrio Miguel Ortiz.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a Velarde tendido sobre la calle. Los policías comenzaron a realizarle maniobras de reanimación y solicitaron una ambulancia.
Poco después arribó personal del Samec, que constató que el joven ya se encontraba sin vida.
En las primeras horas, la Policía manejaba como hipótesis que se había producido una pelea entre dos grupos. Cristian Aguilera, director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, explicó que la información preliminar indicaba que “dos grupos de personas se agredieron mutuamente”.
Sin embargo, la mecánica del ataque todavía no fue establecida de manera definitiva por la Justicia.
La familia asegura que fue emboscado por cuatro hombres
Mientras avanzaban las primeras medidas judiciales, los familiares de Velarde sostuvieron que el joven había sido emboscado por cuatro hombres, quienes lo habrían atacado en plena vía pública.
Esa versión forma parte de las circunstancias que la investigación intenta esclarecer. La Fiscalía busca determinar cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes participaron y qué intervención tuvo cada una de las personas involucradas.
También se realizaron relevamientos de testigos y se analizaron cámaras de seguridad de la zona, elementos que permitieron avanzar en la identificación de sospechosos.
Quién era Hernán Velarde
La víctima fue identificada como Hernán Velarde, de 28 años, profesor de Educación Física.
Velarde se había recibido en 2024 y también se dedicaba a la enseñanza del boxeo. Personas que lo conocían destacaron especialmente su trabajo con jóvenes y el acompañamiento que brindaba a quienes atravesaban situaciones complejas.
Tras conocerse su muerte, familiares, amigos y allegados comenzaron a despedirlo en las redes sociales y a reclamar justicia.
“Era un profesor que ayudaba a personas a cambiar su vida”, fue una de las frases utilizadas para recordarlo.
También se multiplicaron los mensajes de dolor por su muerte y los pedidos para que el crimen sea esclarecido.
La investigación avanzó con dos detenidos
Durante el domingo, la investigación comenzó a avanzar. El personal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) del Departamento de Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó en el relevamiento de pruebas, testimonios y registros de cámaras.
A partir de esas tareas, fueron detenidos dos hombres mayores de edad, sospechados de haber tenido participación en el homicidio. La Fiscalía aclaró que la investigación debía establecer cuál fue la intervención concreta de cada uno.
La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios y en turno al momento del hecho, dispuso además distintas medidas para reconstruir lo ocurrido.
El cuerpo de Velarde fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia.
Ya son tres los detenidos por el homicidio en Salta
La investigación tuvo un nuevo avance durante la noche del domingo, cuando la Fiscalía confirmó la detención de un tercer hombre, también mayor de edad, sospechado de haber tenido participación en el crimen.
De esta manera, ya son tres los hombres detenidos por el homicidio ocurrido en el barrio Miguel Ortiz de la ciudad de Salta.
La Fiscalía continúa trabajando para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los sospechosos.
En las próximas horas serán formalizados
La fiscal Sodero Calvet informó que en las próximas horas se realizará la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria de los tres detenidos.
En esa instancia se conocerán las imputaciones y los elementos que tiene la Fiscalía para vincular a los sospechosos con el homicidio.
Mientras tanto, la causa continúa abierta y los investigadores buscan reconstruir los minutos previos al ataque que terminó con la vida de Hernán Velarde, en una calle del barrio Miguel Ortiz, en la ciudad de Salta.