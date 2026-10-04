EN VIVO: San Martín iguala sin goles con Gimnasia y Tiro de Salta en La Ciudadela

Se salva San Martín
55': un remate del rival terminó en el travesaño y todo sigue 0 a 0.
El equipo de Orfila recuperó la pelota
51': el "Santo" busca imponerse de mitad de cancha hacia delante.
El "Santo" no logra salir desde el fondo
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Un minuto de adicionado
Tiro de esquina para San Martín
44': Carabajal jugo para atrás y la jugada terminó en una contra de Gimnasia y Tiro.
Reclamo de los hinchas por infracciones sobre Cabrera
39': el delantero recibió dos infracciones, pero el árbitro no cobró falta.
Gran remate de Cabrera
31': el extremo encontró el espacio y probó al arco. Todo sigue 0 a 0.
Rinaldi estuvo cerca del primero
28': tras el impacto en la barrera, el delantero estuvo cerca de poner el 1 a 0, con un potente cabezazo.
Amarilla para Parnisari
27': Carabajal perdió en una contra y Parnisari cortó el ataque con falta.
Gran jugada de colectiva de San Martín
24': Nahuel Gallardo envió el centro, pero Cabrera no remató con comodidad.
Remate de Verón, sin mucho peligro
Tiro libre para Gimnasia y Tiro
20': el "Santo" no hace pie en el medio campo y sufre los avances del rival.
Otro centro peligroso del "Albo"
17'': Sand salió al cruce, pero el delantero de Gimnasia le cometió falta. De esta manera, el gol visitante quedó invalidado.
Gimnasia y Tiro, cerca del primero
16': a la espalda de Gallardo, Gimnasia logró un centro y Rojas remató ante la firme respuesta de Sand.
Primer remate de Gimnasia y Tiro
13': Silvetti probó de media distancia, pero Sand controló sin inconvenientes.
Falta sobre Rojas y tiro libre para Gimnasia y Tiro
10': Gallardo cometió una infracción sobre el futbolista del conjunto salteño.
Remate de Carabajal
8': el volante le pegó desde lejos, pero su disparo se fue por arriba.
Falta de Rinaldi y primer amonestado del partido
5': el volante de Gimnasia y Tiro fue con imprudencia contra Carabajal y hay tiro libre para San Martín.
Falta sobre Graneros y tiro libre para San Martín
1': el "Santo" jugó desde el fondo y tuvo una aproximación con Carabajal por izquierda.
Comenzó el partido
"11" confirmado para Gimnasia y Tiro
#JuegaGyT || Formación confirmada para enfrentar a San Martín de Tucumán #VamosAlbo https://t.co/oYweFeukvu— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) October 4, 2026
"11" confirmado para San Martín
#PrimeraNacional Equipo confirmado Esta es la formación de San Martín para recibir a Gimnasia y Tiro de Salta. #VamosCiudadela https://t.co/XLkcOtehze— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 4, 2026
El "Santo" va con la alternativa contra Gimnasia y Tiro
https://t.co/sbYwPnz0he— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 4, 2026
El plantel "santo" llegó a La Ciudadela
¡Llegó el Santo! https://t.co/Qs46Cpz5cv— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 4, 2026
Estos son los convocados por Juan Manuel Azconzabal
#JuegaGyT || Estos son los futbolistas elegidos por Juan Manuel Azconzabal para enfrentar a San Martín de Tucumán #VamosAlbo https://t.co/T4ChreCdsa— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) October 4, 2026
Los convocados de Orfila para el duelo de esta tarde
#PrimeraNacional Jugadores convocados Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 32 del torneo. Además, compartimos el parte médico oficial brindado por el cuerpo médico de nuestra institución. #VamosCiudadela https://t.co/JY2ieAiMDn— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 4, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín llega obligado. Es 11° en la zona B con 40 puntos, a cuatro de Deportivo Maipú, el último que hoy entra al Reducido, y viene de dejar escapar un 2-0 en Jujuy, donde terminó igualando 2-2. Gimnasia y Tiro, en cambio, es quinto con 48 unidades, le ganó 1-0 a Atlético de Rafaela en la última fecha y tiene en Lautaro Gordillo, autor de 13 goles, a su gran carta. En la primera rueda, el “Albo” se impuso 1-0 en Salta.