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EN VIVO: San Martín iguala sin goles con Gimnasia y Tiro de Salta en La Ciudadela

EN VIVO: San Martín iguala sin goles con Gimnasia y Tiro de Salta en La Ciudadela
Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Por la fecha 32 de la Primera Nacional, el “Santo” recibe desde las 18.30 al “Albo” salteño. Arbitra Maximiliano Manduca y el partido se transmite por LPF Play.

Hace 1 Min
19:50 hs

Se salva San Martín

55': un remate del rival terminó en el travesaño y todo sigue 0 a 0.

19:45 hs

El equipo de Orfila recuperó la pelota

51': el "Santo" busca imponerse de mitad de cancha hacia delante.

19:45 hs

El "Santo" no logra salir desde el fondo

19:39 hs

Comenzó el segundo tiempo

19:20 hs

Final del primer tiempo

19:20 hs

Un minuto de adicionado

19:20 hs

Tiro de esquina para San Martín

44': Carabajal jugo para atrás y la jugada terminó en una contra de Gimnasia y Tiro.

19:14 hs

Reclamo de los hinchas por infracciones sobre Cabrera

39': el delantero recibió dos infracciones, pero el árbitro no cobró falta. 

19:06 hs

Gran remate de Cabrera

31': el extremo encontró el espacio y probó al arco. Todo sigue 0 a 0.

19:03 hs

Rinaldi estuvo cerca del primero

28': tras el impacto en la barrera, el delantero estuvo cerca de poner el 1 a 0, con un potente cabezazo.

19:02 hs

Amarilla para Parnisari

27': Carabajal perdió en una contra y Parnisari cortó el ataque con falta. 

18:59 hs

Gran jugada de colectiva de San Martín

24': Nahuel Gallardo envió el centro, pero Cabrera no remató con comodidad.

18:57 hs

Remate de Verón, sin mucho peligro

18:55 hs

Tiro libre para Gimnasia y Tiro

20': el "Santo" no hace pie en el medio campo y sufre los avances del rival.

18:52 hs

Otro centro peligroso del "Albo"

17'': Sand salió al cruce, pero el delantero de Gimnasia le cometió falta. De esta manera, el gol visitante quedó invalidado.

18:52 hs

Gimnasia y Tiro, cerca del primero

16': a la espalda de Gallardo, Gimnasia logró un centro y Rojas remató ante la firme respuesta de Sand.

18:48 hs

Primer remate de Gimnasia y Tiro

13': Silvetti probó de media distancia, pero Sand controló sin inconvenientes.

18:45 hs

Falta sobre Rojas y tiro libre para Gimnasia y Tiro

10': Gallardo cometió una infracción sobre el futbolista del conjunto salteño.

18:43 hs

Remate de Carabajal

8': el volante le pegó desde lejos, pero su disparo se fue por arriba.

18:40 hs

Falta de Rinaldi y primer amonestado del partido

5': el volante de Gimnasia y Tiro fue con imprudencia contra Carabajal y hay tiro libre para San Martín.

18:36 hs

Falta sobre Graneros y tiro libre para San Martín

1': el "Santo" jugó desde el fondo y tuvo una aproximación con Carabajal por izquierda. 

18:33 hs

Comenzó el partido

18:26 hs

"11" confirmado para Gimnasia y Tiro

18:25 hs

"11" confirmado para San Martín

17:51 hs

El "Santo" va con la alternativa contra Gimnasia y Tiro

17:50 hs

El plantel "santo" llegó a La Ciudadela

16:39 hs

Estos son los convocados por Juan Manuel Azconzabal

16:36 hs

Los convocados de Orfila para el duelo de esta tarde

Lo que tenés que saber

San Martín llega obligado. Es 11° en la zona B con 40 puntos, a cuatro de Deportivo Maipú, el último que hoy entra al Reducido, y viene de dejar escapar un 2-0 en Jujuy, donde terminó igualando 2-2. Gimnasia y Tiro, en cambio, es quinto con 48 unidades, le ganó 1-0 a Atlético de Rafaela en la última fecha y tiene en Lautaro Gordillo, autor de 13 goles, a su gran carta. En la primera rueda, el “Albo” se impuso 1-0 en Salta.

Temas Gimnasia y Tiro de SaltaPrimera NacionalAtlético RafaelaMatías GarcíaVíctor SalazarSan MartínMauro VerónDarío Sand
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