En Vivo Deportes

EN VIVO: San Martín y Gimnasia y Tiro de Salta, frente a frente en un duelo clave por el Reducido

TODO LISTO. La Ciudadela aguarda el partido de esta tarde, en el que el “Santo” necesita ganar para seguir soñando con el Reducido.
TODO LISTO. La Ciudadela aguarda el partido de esta tarde, en el que el “Santo” necesita ganar para seguir soñando con el Reducido.

Por la fecha 32 de la Primera Nacional, el “Santo” recibe desde las 18.30 al “Albo” salteño. Arbitra Maximiliano Manduca y el partido se transmite por LPF Play.

Hace 1 Hs
17:51 hs

El "Santo" va con la alternativa contra Gimnasia y Tiro

17:50 hs

El plantel "santo" llegó a La Ciudadela

16:39 hs

Estos son los convocados por Juan Manuel Azconzabal

16:36 hs

Los convocados de Orfila para el duelo de esta tarde

Lo que tenés que saber

San Martín llega obligado. Es 11° en la zona B con 40 puntos, a cuatro de Deportivo Maipú, el último que hoy entra al Reducido, y viene de dejar escapar un 2-0 en Jujuy, donde terminó igualando 2-2. Gimnasia y Tiro, en cambio, es quinto con 48 unidades, le ganó 1-0 a Atlético de Rafaela en la última fecha y tiene en Lautaro Gordillo, autor de 13 goles, a su gran carta. En la primera rueda, el “Albo” se impuso 1-0 en Salta.

Temas Gimnasia y Tiro de SaltaPrimera NacionalAtlético RafaelaMatías GarcíaVíctor SalazarSan MartínMauro VerónDarío Sand
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Fórmula 1: cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Malasia, donde Verstappen volvió a brillar

Fórmula 1: cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Malasia, donde Verstappen volvió a brillar

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Cuándo corre Colapinto: los horarios y el cronograma completo del GP de Singapur

Cuándo corre Colapinto: los horarios y el cronograma completo del GP de Singapur

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi

Irrespetuosos

Irrespetuosos

Comentarios