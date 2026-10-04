EN VIVO: San Martín y Gimnasia y Tiro de Salta, frente a frente en un duelo clave por el Reducido

El "Santo" va con la alternativa contra Gimnasia y Tiro
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El plantel "santo" llegó a La Ciudadela
¡Llegó el Santo! https://t.co/Qs46Cpz5cv— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 4, 2026
Estos son los convocados por Juan Manuel Azconzabal
#JuegaGyT || Estos son los futbolistas elegidos por Juan Manuel Azconzabal para enfrentar a San Martín de Tucumán #VamosAlbo https://t.co/T4ChreCdsa— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) October 4, 2026
Los convocados de Orfila para el duelo de esta tarde
#PrimeraNacional Jugadores convocados Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 32 del torneo. Además, compartimos el parte médico oficial brindado por el cuerpo médico de nuestra institución. #VamosCiudadela https://t.co/JY2ieAiMDn— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 4, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín llega obligado. Es 11° en la zona B con 40 puntos, a cuatro de Deportivo Maipú, el último que hoy entra al Reducido, y viene de dejar escapar un 2-0 en Jujuy, donde terminó igualando 2-2. Gimnasia y Tiro, en cambio, es quinto con 48 unidades, le ganó 1-0 a Atlético de Rafaela en la última fecha y tiene en Lautaro Gordillo, autor de 13 goles, a su gran carta. En la primera rueda, el “Albo” se impuso 1-0 en Salta.