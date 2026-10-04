EN VIVO: San Martín y Gimnasia y Tiro de Salta, frente a frente en un duelo clave por el Reducido

Lo que tenés que saber

San Martín llega obligado. Es 11° en la zona B con 40 puntos, a cuatro de Deportivo Maipú, el último que hoy entra al Reducido, y viene de dejar escapar un 2-0 en Jujuy, donde terminó igualando 2-2. Gimnasia y Tiro, en cambio, es quinto con 48 unidades, le ganó 1-0 a Atlético de Rafaela en la última fecha y tiene en Lautaro Gordillo, autor de 13 goles, a su gran carta. En la primera rueda, el “Albo” se impuso 1-0 en Salta.