Fórmula 1 EN VIVO: largada demorada para el Gran Premio de Bahréin
Después de la penalización doble por el accidente en el Gran Premio de Bakú y por el exceso en el cambio de motor, Franco Colapinto largará desde el lugar 21 en la parrilla. El Circuito Internacional de Sepang, de 5,543 kilómetros de Malasia, es famoso por su corredor amplio y por el clima tropical impredecible de la zona.
Hace 1 Hs Seguir en
03:55 hs
GP de Bahréin: carrera demorada por la intensa lluvia
El FIA anunció el retraso de la largada del Gran Premio de Bahréin. La lluvia que estaba prevista para esta mañana en Malasia obligó a demorar el inicio de la carrera por inundación en la pista.
Temas Sergio PérezLewis HamiltonMalasiaFernando AlonsoFórmula 1Carlos SainzMax VerstappenCharles Leclerc