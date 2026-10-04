Fórmula 1 EN VIVO: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Bahréin

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Fórmula 1: ya se corre el Gran Premio de Bahréin

Con un retraso de más de 90 minutos por la tormenta, ya corren los 22 pilotos de las 11 escuderías.

Max Verstappen largó desde el primer lugar, seguido por Lewis Hamilton y Kimi Antonelli.

La largada estaba prevista para las 4, horario de Argentina, y se retrasó hasta pasadas las 5.38.

13 pilotos de la parrilla eligieron neumáticos intermedios.