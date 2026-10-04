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Fórmula 1 EN VIVO: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Bahréin

Fórmula 1 EN VIVO: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Bahréin
Foto: Fórmula 1

Después de la penalización doble por el accidente en el Gran Premio de Bakú y por el exceso en el cambio de motor, Franco Colapinto largará desde el lugar 21 en la parrilla. El Circuito Internacional de Sepang, de 5,543 kilómetros de Malasia, es famoso por su corredor amplio y por el clima tropical impredecible de la zona.

Hace 5 Min
05:40 hs

Fórmula 1: ya se corre el Gran Premio de Bahréin

Con un retraso de más de 90 minutos por la tormenta, ya corren los 22 pilotos de las 11 escuderías.

Max Verstappen largó desde el primer lugar, seguido por Lewis Hamilton y Kimi Antonelli.

La largada estaba prevista para las 4, horario de Argentina, y se retrasó hasta pasadas las 5.38.

13 pilotos de la parrilla eligieron neumáticos intermedios.

Foto: Fórmula 1 Foto: Fórmula 1
04:50 hs

Fórmula 1: se suspendió nuevamente la largada

En la vuelta detrás del auto de seguridad, la FIA decidió enviar los autos a boxes.

El auto de Lewis Hamilton tuvo un problema con el acelerador.

04:40 hs

Anunciaron la largada de la carrera

La FIA decidió que los autos harán al menos dos vueltas de reconocimiento de pista antes de largar a las 4.40, hora de Argentina.

04:25 hs

Se acerca la largada del GP de Bahréin después de la tormenta

En una segunda recorrida, el Control de Carrera la FIA anunció que se desagotará la pista de forma manual.

El análisis meteorológico prevé una reucción en la intensidad de la tormenta.

03:55 hs

GP de Bahréin: carrera demorada por la intensa lluvia

El FIA anunció el retraso de la largada del Gran Premio de Bahréin. La lluvia que estaba prevista para esta tarde en Malasia obligó a demorar el inicio de la carrera por inundación en la pista.
Temas Sergio PérezLewis HamiltonMalasiaFernando AlonsoFórmula 1Carlos SainzMax VerstappenCharles Leclerc
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