Ciclo de Cámara: el Cuarteto Tréboles, en el Foyer

El Ciclo de Cámara del Septiembre Musical, de los domingos a las 18 en el Foyer del teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), cierra hoy con el recital en vivo del Cuarteto Tréboles y un repertorio popular.
El grupo está integrado por la chelista Estela García; las cantantes y compositoras Vivi Vargas y Nancy Pedro, y la guitarrista María Dip. La propuesta se caracteriza por conciertos en un espacio íntimo y cercano, con diferentes géneros y lenguajes musicales. La entrada es libre.
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