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Ciclo de Cámara: el Cuarteto Tréboles, en el Foyer
Ciclo de Cámara: el Cuarteto Tréboles, en el Foyer
Hace 2 Hs

El Ciclo de Cámara del Septiembre Musical, de los domingos a las 18 en el Foyer del teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), cierra hoy con el recital en vivo del Cuarteto Tréboles y un repertorio popular.

El grupo está integrado por la chelista Estela García; las cantantes y compositoras Vivi Vargas y Nancy Pedro, y la guitarrista María Dip. La propuesta se caracteriza por conciertos en un espacio íntimo y cercano, con diferentes géneros y lenguajes musicales. La entrada es libre.

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