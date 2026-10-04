Música popular argentina gratuita en el Juan B. Terán

El folklore y la música popular argentina serán protagonistas, desde las 20, de la noche en el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda al 300). Con acceso gratito, se montará una peña con la participación de Alhma, Las Voces de Ranchillos, Pedro y Pedro, Bianca Gómez y el dúo Luna Creciente.
También habrá clases de folclore para principiantes, a cargo de Carolina Lozano, y una muestra de su taller “El carro de nuestros sueños”, con un recorrido por diferentes expresiones de la danza tradicional.
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