Auschwitz, los negocios sucios del horror

Los hermanos Schaeffler, Wilhelm y Georg se hicieron con la empresa en 1940, en un mercado de saldos creado a partir de expropiaciones forzosas. Había pertenecido a una familia judía encabezada por Ernst Frank, que debió liquidar su negocio ante la persecución del partido nazi y, ya sin alternativas, acabar huyendo. Las investigaciones confirmaron que los hermanos obtuvieron en el período de guerra suculentos beneficios y, en particular, los insumos para su sector textil de la infame crueldad de Auschwitz. Las pruebas son contundentes: en 1946 se encontrarían casi dos toneladas de cabello humano en la planta que la empresa tenía en Kietrz. Ese mismo año, Wilhelm Schaeffler fue detenido. Se lo acusó de participar en el embargo y robo de bienes del estado polaco y de la comunidad judía, pero no, curiosamente, de sus delitos más graves y escandalosos. Cumpliría una condena de cuatro años y diez meses. Regresaría a Alemania en 1951 para reintegrarse a la empresa ya refundada en Baviera. No fue hasta 2009 que historiadores independientes revelarían que se había enriquecido con el uso de mano de obra esclava y el cabello de los prisioneros para sus productos. Precisamente en estos se encontrarían rastros del gas Zyklon B, utilizado en las cámaras de gas.