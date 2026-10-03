EN VIVO: Argentina vence 3-0 a Burkina Faso

12' PT: Gol de Argentina
Prestianni anotó el 3-0 tras un pase de Lautaro Martínez. El ex Vélez marcó su primer tanto con la camiseta de la Selección Mayor.
8' PT: Gol de Argentina
Julián Álvarez remató al arco y la pelota fue mal rechazada por Diallo. Así el partido está 2-0.
4' PT: Gol de Argentina
Si bien el arquero atajó el remate del penal, Lautaro Martínez anotó el 1-0 en el rebote. El "Toro" llegó a 42 goles con la camiseta de la Selección y es el tercer máximo goleador de la historia futbolística del combinado nacional.
2' PT: Penal para la Selección
Diallo realizó una falta sobre Agustín Giay dentro del área.
Empezó el partido en el Monumental
El "11" de Burkina Faso
Razak Guira, Donatien Bama, Moumouni Diallo, Cyrille Dao, Bassirou Yameogo, Bebel Chec Doumbia. Franck Kante, Hassamadou Ouedraogo, Nasser Ouattara, Dylan Kam y Jack Pantoulou Diarra.
¿Una nueva cábala?
La Selección argentina atraviesa una etapa de renovación dentro del vestuario, aunque algunas costumbres parecen mantenerse intactas. En la previa del amistoso frente a Burkina Faso en el Monumental, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a repetir una postal que empieza a convertirse en cábala: el presidente de la AFA posó junto a la nueva mesa chica del plantel, integrada por Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lisandro Martínez. La misma imagen se había repetido días atrás, antes del triunfo frente a Bolivia en Córdoba.
Estos son los cambios en el "11" de la Selección
Facundo Medina ingresa por Román Vega y Enzo Fernández reemplaza a Exequiel Palacios.
El reconocimiento de campo de la selección de Burkina Faso
El vestuario de la Selección
Así será el "11" de la Selección
Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Gianluca Prestianni; Julián Alvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Lo que tenés que saber
Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso desde las 21 en el estadio Monumental, después de la goleada 4-0 sobre Bolivia en Córdoba. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe, mientras que online podrá seguirse a través de TyC Sports Play. El árbitro será el chileno José Cabero, acompañado por Wladimir Muñoz y Carlos Venegas. El seleccionado africano llegó este sábado a la Argentina después de sufrir inconvenientes con su vuelo y tendrá apenas unas horas de preparación antes del partido.