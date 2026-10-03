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EN VIVO: Argentina vence 3-0 a Burkina Faso

A PURA EFECTIVIDAD. En menos de 15 minutos, Argentina anotó tres goles frente a Burkina Faso.
A PURA EFECTIVIDAD. En menos de 15 minutos, Argentina anotó tres goles frente a Burkina Faso.

Lautaro Martínez abrió el marcador a favor de la Selección; el segundo fue de Diallo en contra; Prestianni marcó el tercero.

Hace 6 Min
21:19 hs

12' PT: Gol de Argentina

Prestianni anotó el 3-0 tras un pase de Lautaro Martínez. El ex Vélez marcó su primer tanto con la camiseta de la Selección Mayor.

21:16 hs

8' PT: Gol de Argentina

Julián Álvarez remató al arco y la pelota fue mal rechazada por Diallo. Así el partido está 2-0.

21:12 hs

4' PT: Gol de Argentina

Si bien el arquero atajó el remate del penal, Lautaro Martínez anotó el 1-0 en el rebote. El "Toro" llegó a 42 goles con la camiseta de la Selección y es el tercer máximo goleador de la historia futbolística del combinado nacional.

21:09 hs

2' PT: Penal para la Selección

Diallo realizó una falta sobre Agustín Giay dentro del área.

21:08 hs

Empezó el partido en el Monumental

21:04 hs

El "11" de Burkina Faso

Razak Guira, Donatien Bama, Moumouni Diallo, Cyrille Dao, Bassirou Yameogo, Bebel Chec Doumbia. Franck Kante, Hassamadou Ouedraogo, Nasser Ouattara, Dylan Kam y Jack Pantoulou Diarra.

20:44 hs

¿Una nueva cábala?

La Selección argentina atraviesa una etapa de renovación dentro del vestuario, aunque algunas costumbres parecen mantenerse intactas. En la previa del amistoso frente a Burkina Faso en el Monumental, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a repetir una postal que empieza a convertirse en cábala: el presidente de la AFA posó junto a la nueva mesa chica del plantel, integrada por Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lisandro Martínez. La misma imagen se había repetido días atrás, antes del triunfo frente a Bolivia en Córdoba.

¿Una nueva cábala?
20:42 hs

Estos son los cambios en el "11" de la Selección

Facundo Medina ingresa por Román Vega y Enzo Fernández reemplaza a Exequiel Palacios.

20:41 hs

El reconocimiento de campo de la selección de Burkina Faso

El reconocimiento de campo de la selección de Burkina Faso
20:39 hs

El vestuario de la Selección

El vestuario de la Selección
20:38 hs

Así será el "11" de la Selección

Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Gianluca Prestianni; Julián Alvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Lo que tenés que saber

Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso desde las 21 en el estadio Monumental, después de la goleada 4-0 sobre Bolivia en Córdoba. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe, mientras que online podrá seguirse a través de TyC Sports Play. El árbitro será el chileno José Cabero, acompañado por Wladimir Muñoz y Carlos Venegas. El seleccionado africano llegó este sábado a la Argentina después de sufrir inconvenientes con su vuelo y tendrá apenas unas horas de preparación antes del partido.

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