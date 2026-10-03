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EN VIVO: Argentina enfrenta a Burkina Faso en el Monumental

Así están los alrededores al estadio Monumental de River.
Así están los alrededores al estadio Monumental de River. Gonzalo Cabrera Terrazas/LA GACETA.

La Selección de Lionel Scaloni recibe desde las 21 al conjunto africano en el Monumental, por el segundo amistoso de la fecha FIFA. El partido podrá verse por TyC Sports y Telefe.

Hace 19 Min

Lo que tenés que saber

Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso desde las 21 en el estadio Monumental, después de la goleada 4-0 sobre Bolivia en Córdoba. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe, mientras que online podrá seguirse a través de TyC Sports Play. El árbitro será el chileno José Cabero, acompañado por Wladimir Muñoz y Carlos Venegas. El seleccionado africano llegó este sábado a la Argentina después de sufrir inconvenientes con su vuelo y tendrá apenas unas horas de preparación antes del partido.

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