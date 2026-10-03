EN VIVO: Argentina enfrenta a Burkina Faso en el Monumental

Lo que tenés que saber

Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso desde las 21 en el estadio Monumental, después de la goleada 4-0 sobre Bolivia en Córdoba. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe, mientras que online podrá seguirse a través de TyC Sports Play. El árbitro será el chileno José Cabero, acompañado por Wladimir Muñoz y Carlos Venegas. El seleccionado africano llegó este sábado a la Argentina después de sufrir inconvenientes con su vuelo y tendrá apenas unas horas de preparación antes del partido.