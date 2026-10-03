EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Barracas Central en el José Fierro

Lo que tenés que saber

El encuentro correspondiente a la fecha 11, está programado para que comience a las 17. Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, ocupa la 9° posición en la Zona B con 5 puntos menos que el líder, Argentinos Juniors. Por su parte, Barracas Central, bajo la dirección técnica de Damián Ayude, se encuentra en la 11° posición de la Zoba B, a 6 puntos del líder. El partido será transmitido por la señal de ESPN Premium.