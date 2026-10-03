EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Barracas Central en el José Fierro

Así llega el "Decano"
Aldosivi 1 - 0 Atlético Tucumán | 21 de septiembre | Torneo Clausura
Independiente Rivadavia 1 (2) - (3) 1 Atlético Tucumán | 16 de septiembre | Copa Argentina
Atlético Tucumán 1 - 2 River | 12 de septiembre | Torneo Clausura
Racing 1 - 2 Atlético Tucumán | 6 de septiembre | Torneo Clausura
Atlético Tucumán 0 - 0 Belgrano | 29 de agosto | Torneo Clausura
Los últimos duelos de Barracas Central
Barracas Central 0 - 1 Independiente Rivadavia | 21 de septiembre | Torneo Clausura
Banfield 1 - 1 Barracas Central | 14 de septiembre | Torneo Clausura
Barracas Central 0 - 0 Argentinos Juniors | 7 de septiembre | Torneo Clausura
Tigre 0 - 0 Barracas Central | 31 de agosto | Torneo Clausura
Estudiantes 3 - 1 Barracas Central | 27 de agosto | Copa Argentina
El historial
En los enfrentamientos oficiales de la era profesional, Atlético Tucumán y Barracas Central jugaron en 6 ocasiones desde el primer partido disputado en 2022.
El historial es sumamente parejo, con una leve ventaja a favor del que será local hoy:
• Victorias de Atlético Tucumán: 3 triunfos
• Victorias de Barracas Central: 2 triunfos
• Empates: 1 partido
• Goles: 9 a favor de Atlético Tucumán y 5 para Barracas Central
Estos son los jugadores visitantes
Futbolistas citados por el DT Damián Ayude:
• Arquero: Marcelo Miño.
• Defensores: Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini y Elías Pereyra.
• Mediocampistas: Dardo Miloc, Esteban Rolón e Iván Tapia.
• Delanteros: Jhonatan Candia y Norberto Briasco.
Los convocados del local
Arqueros
• 1. Luis Ingolotti
• 25. Tomás Durso
Defensores
• 2. Lucas Ramiro Paunero
• 3. Maximiliano Villa
• 4. Tomas Jung
• 6. Gianluca Ferrari
• 17. Juan Rodríguez
• 21. Ignacio Galván
• 24. Leonel Di Plácido
• 32. Juan Infante
• 36. Luciano Vallejo
Volantes
• 5. Julián Fernández
• 8. Ezequiel Ham
• 10. Franco Nicola
• 11. Renzo Tesuri
• 19. Leonel Vega
• 22. Facundo Pimienta
• 23. Nicolás Laméndola
• 28. Gabriel Compagnucci
• 31. Lautaro Godoy
• 34. Mauro Carrizo
Delanteros
• 18. Ramiro Ruiz Rodríguez
• 27. Rodrigo Granillo
• 30. Manuel Brondo
Lo que tenés que saber
El encuentro correspondiente a la fecha 11, está programado para que comience a las 17. Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, ocupa la 9° posición en la Zona B con 5 puntos menos que el líder, Argentinos Juniors. Por su parte, Barracas Central, bajo la dirección técnica de Damián Ayude, se encuentra en la 11° posición de la Zoba B, a 6 puntos del líder. El partido será transmitido por la señal de ESPN Premium.