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EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Barracas Central en el José Fierro

FIRME. Falcioni no deja de seguir respaldando con atención a sus dirigidos.
FIRME. Falcioni no deja de seguir respaldando con atención a sus dirigidos. Matías Napoli Escalero, especial para LA GACETA

El "Decano" y el "Guapo" tienen la misma urgencia por sumar puntos.

Hace 19 Min
15:25 hs

Así llega el "Decano"

Aldosivi 1 - 0 Atlético Tucumán | 21 de septiembre | Torneo Clausura

Independiente Rivadavia 1 (2) - (3) 1 Atlético Tucumán | 16 de septiembre | Copa Argentina

Atlético Tucumán 1 - 2 River | 12 de septiembre | Torneo Clausura

Racing 1 - 2 Atlético Tucumán | 6 de septiembre | Torneo Clausura

Atlético Tucumán 0 - 0 Belgrano | 29 de agosto | Torneo Clausura

Así llega el Decano
15:18 hs

Los últimos duelos de Barracas Central

Barracas Central 0 - 1 Independiente Rivadavia | 21 de septiembre | Torneo Clausura

Banfield 1 - 1 Barracas Central | 14 de septiembre | Torneo Clausura

Barracas Central 0 - 0 Argentinos Juniors | 7 de septiembre | Torneo Clausura

Tigre 0 - 0 Barracas Central | 31 de agosto | Torneo Clausura

Estudiantes 3 - 1 Barracas Central | 27 de agosto | Copa Argentina

Los últimos duelos de Barracas Central
15:13 hs

El historial

En los enfrentamientos oficiales de la era profesional, Atlético Tucumán y Barracas Central jugaron en 6 ocasiones desde el primer partido disputado en 2022.

El historial es sumamente parejo, con una leve ventaja a favor del que será local hoy:

• Victorias de Atlético Tucumán: 3 triunfos

• Victorias de Barracas Central: 2 triunfos

• Empates: 1 partido

• Goles: 9 a favor de Atlético Tucumán y 5 para Barracas Central

15:03 hs

Estos son los jugadores visitantes

Futbolistas citados por el DT Damián Ayude:

• Arquero: Marcelo Miño.

• Defensores: Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini y Elías Pereyra.

• Mediocampistas: Dardo Miloc, Esteban Rolón e Iván Tapia.

• Delanteros: Jhonatan Candia y Norberto Briasco.

14:55 hs

Los convocados del local

Arqueros

• 1. Luis Ingolotti

• 25. Tomás Durso

Defensores

• 2. Lucas Ramiro Paunero

• 3. Maximiliano Villa

• 4. Tomas Jung

• 6. Gianluca Ferrari

• 17. Juan Rodríguez

• 21. Ignacio Galván

• 24. Leonel Di Plácido

• 32. Juan Infante

• 36. Luciano Vallejo

Volantes

• 5. Julián Fernández

• 8. Ezequiel Ham

• 10. Franco Nicola

• 11. Renzo Tesuri

• 19. Leonel Vega

• 22. Facundo Pimienta

• 23. Nicolás Laméndola

• 28. Gabriel Compagnucci

• 31. Lautaro Godoy

• 34. Mauro Carrizo

Delanteros

• 18. Ramiro Ruiz Rodríguez

• 27. Rodrigo Granillo

• 30. Manuel Brondo

Lo que tenés que saber

El encuentro correspondiente a la fecha 11, está programado para que comience a las 17. Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, ocupa la 9° posición en la Zona B con 5 puntos menos que el líder, Argentinos Juniors. Por su parte, Barracas Central, bajo la dirección técnica de Damián Ayude, se encuentra en la 11° posición de la Zoba B, a 6 puntos del líder. El partido será transmitido por la señal de ESPN Premium.

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