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EN VIVO: Atlético Tucumán le gana con gol de Laméndola a Barracas Central en el Monumental

FIRME. Laméndola es el más activo en el local. Barrios intenta quitarle la pelota.
FIRME. Laméndola es el más activo en el local. Barrios intenta quitarle la pelota. DIEGO ARÁOZ/LA GACETA

El "Decano" y el "Guapo" tienen la misma urgencia por sumar puntos.

Hace 2 Min
17:43 hs

Así fue el gol "decano"

17:39 hs

Gol de Lamédola, el local festeja

32' PT Gol del local. La muestra de habilidad de los jugadores de Barracas Central, salió cara. La conquista de Nicolás Laméndola llegó tras una mala salida del visitante cuando hicieron tres toques para salir del área. El cuarto quedó en los pies de un jugador "decano" que habilitó al número 23 de Atlético que avanzó unos metros más, los suficientes para tener la confianza de acomodar la pelota en un rincón imposible de llegar para Miño.

17:25 hs

"RRR" sin demasiada potencia, pero exigió

19' PT Ramiro Ruiz Rodríguez se llevó la pelota por la banda derecha del ataque "decano". Esperó llegar cerca de la línea del área grande para rematar débil, aunque con buena dirección al punto que el arquero Marcelo Miño visitó el césped para poder aferrarse al balón.

17:19 hs

El "Guapo" con pirueta

15' PT Briasco, uno de los delanteros de la dupla ofensiva de Barracas Central, mostró su habilidad. Intentó anotar haciendo una chilena con su pierna derecha. Se fue por arriba del travesaño.

17:16 hs

Reclamo de penal

14' PT En una disputa dentro del área, Laméndola forcejeó con su marca. Cayó, pero sin falta del rival.

17:09 hs

Tibio acercamiento del "Decano"

8' PT En un trámite entretenido en el que se reparten el balón. Laméndola metió un cambio diagonal de derecha a izquierda que Laméndola se esforzó para alcanzar. La pelota de fue por la línea de fondo.

17:06 hs

Antes de jugar "El Guapo" hizo una prolija y equipada entrada en calor

17:00 hs

Así llegaba Atlético al estadio

16:53 hs

Estos son los protagonistas de Barracas Central

TITULARES

30. MARCELO MINO

13. RAFAEL BARRIOS

14. KEVIN JAPPERT

15. YONATTHAN RAK

31. NICOLÁS DEMARTINI

17. ELÍAS PEREYRA

5. DARDO MILOC

10. IVÁN ΤΑΡΙΑ

28. RODRIGO BOGARIN

77. FACUNDO BRUERA

11. NORBERTO BRIASCO

ST. DAMIAN AYUDE

SUPLENTES

• 1 Juan Espínola
• 2 Nicolás Capraro
• 5 Dardo Miloc / Damián Martínez
• 6 Rodrigo Insúa
• 28 Rodrigo Bogarín
• 37 Gastón Campi
• 16 Iván Guaraz
• 24 Enzo Taborda
• 35 Esteban Rolón
• 36 Tomás Lavezzi
• 20 Jhonatan Candia
• 34 Nicolás Orsini

16:48 hs

Los 11 elegidos por Falcioni y los suplentes

FORMACIÓN

1. INGOLOTTI

24. DI PLÁCIDO

6. FERRARI

36. VALLEJO

21. GALVAN

11. TESURI (C)

19. VEGA

31. GODOY

10. NICOLA

23. LAMENDOLA

18. RUIZ RODRÍGUEZ

DT. JULIO FALCIONI

SUPLENTES

25. DURSO/2. PAUNERO/3. VILLA/4. JUNG/B. HAM RODRÍGUEZ/22. INFANTE/5. FERNANDEZ/22. PIMIENT 28. COMPAGNUCCI/27. GRANILLO/30. BRONDO

15:25 hs

Así llega el "Decano"

Aldosivi 1 - 0 Atlético Tucumán | 21 de septiembre | Torneo Clausura

Independiente Rivadavia 1 (2) - (3) 1 Atlético Tucumán | 16 de septiembre | Copa Argentina

Atlético Tucumán 1 - 2 River | 12 de septiembre | Torneo Clausura

Racing 1 - 2 Atlético Tucumán | 6 de septiembre | Torneo Clausura

Atlético Tucumán 0 - 0 Belgrano | 29 de agosto | Torneo Clausura

Así llega el Decano
15:18 hs

Los últimos duelos de Barracas Central

Barracas Central 0 - 1 Independiente Rivadavia | 21 de septiembre | Torneo Clausura

Banfield 1 - 1 Barracas Central | 14 de septiembre | Torneo Clausura

Barracas Central 0 - 0 Argentinos Juniors | 7 de septiembre | Torneo Clausura

Tigre 0 - 0 Barracas Central | 31 de agosto | Torneo Clausura

Estudiantes 3 - 1 Barracas Central | 27 de agosto | Copa Argentina

Los últimos duelos de Barracas Central
15:13 hs

El historial

En los enfrentamientos oficiales de la era profesional, Atlético Tucumán y Barracas Central jugaron en 6 ocasiones desde el primer partido disputado en 2022.

El historial es sumamente parejo, con una leve ventaja a favor del que será local hoy:

• Victorias de Atlético Tucumán: 3 triunfos

• Victorias de Barracas Central: 2 triunfos

• Empates: 1 partido

• Goles: 9 a favor de Atlético Tucumán y 5 para Barracas Central

15:03 hs

Estos son los jugadores visitantes

Futbolistas citados por el DT Damián Ayude:

• Arquero: Marcelo Miño.

• Defensores: Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini y Elías Pereyra.

• Mediocampistas: Dardo Miloc, Esteban Rolón e Iván Tapia.

• Delanteros: Jhonatan Candia y Norberto Briasco.

14:55 hs

Los convocados del local

Arqueros

• 1. Luis Ingolotti

• 25. Tomás Durso

Defensores

• 2. Lucas Ramiro Paunero

• 3. Maximiliano Villa

• 4. Tomas Jung

• 6. Gianluca Ferrari

• 17. Juan Rodríguez

• 21. Ignacio Galván

• 24. Leonel Di Plácido

• 32. Juan Infante

• 36. Luciano Vallejo

Volantes

• 5. Julián Fernández

• 8. Ezequiel Ham

• 10. Franco Nicola

• 11. Renzo Tesuri

• 19. Leonel Vega

• 22. Facundo Pimienta

• 23. Nicolás Laméndola

• 28. Gabriel Compagnucci

• 31. Lautaro Godoy

• 34. Mauro Carrizo

Delanteros

• 18. Ramiro Ruiz Rodríguez

• 27. Rodrigo Granillo

• 30. Manuel Brondo

Lo que tenés que saber

El encuentro correspondiente a la fecha 11, está programado para que comience a las 17. Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, ocupa la 9° posición en la Zona B con 5 puntos menos que el líder, Argentinos Juniors. Por su parte, Barracas Central, bajo la dirección técnica de Damián Ayude, se encuentra en la 11° posición de la Zoba B, a 6 puntos del líder. El partido será transmitido por la señal de ESPN Premium.

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