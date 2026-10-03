EN VIVO: Atlético Tucumán le gana con gol de Laméndola a Barracas Central en el Monumental

17:39 hs

Gol de Lamédola, el local festeja

32' PT Gol del local. La muestra de habilidad de los jugadores de Barracas Central, salió cara. La conquista de Nicolás Laméndola llegó tras una mala salida del visitante cuando hicieron tres toques para salir del área. El cuarto quedó en los pies de un jugador "decano" que habilitó al número 23 de Atlético que avanzó unos metros más, los suficientes para tener la confianza de acomodar la pelota en un rincón imposible de llegar para Miño.