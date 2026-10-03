Atlético Tucumán cayó 3-2 frente a Barracas Central

Final del partido: Atlético Tucumán 2-Barracas Central 3
El equipo de Falcioni estuvo en ventaja, pero no la supo mantener. El "Decano", mucho antes que el "Guapo", hizo mayor desgaste. Ayude, técnico de la visita, acertó con los cambios (dos de los ingresados fueron los que marcaron) que, combinados con una actitud de salir a buscar el partido apenas quedaron en desventaja, fueron clave para la victoria.
Atlético Tucumán quedó 10°, fuera de la zona de playoffs, mientras que Barracas Central (8°) ocupa el último cupo para la siguiente fase.
Gol de Barracas Central: otra vez Orsini
93´ST Orsini nuevamente. Centro de Lavezzi y cabezazo en lo que ya parece un triunfo agónico.
¡¡LO GANÓ BIEN DE GUAPO!! ¡CENTRO DEL POCHITO LAVEZZI Y CABEZAZO DE GOLEADOR DE ORSINI PARA SU DOBLETE Y EL 3-2 AGÓNICO DE BARRACAS SOBRE ATLÉTICO TUCUMÁN!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
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Gol de Atlético Tucumán: en tiempo cumplido hay esperanza
90' ST Maximiliano Villa que ingresó a los 20 del complemento logró cabecear y parece que un punto se queda en casa.
¡TESTAZO TOP! El uruguayo Maximiliano Villa cabeceó tras una asistencia DE CHILENA y Miño no llegó a pesar de su volada. ¡AGÓNICO 2-2 PARCIAL DE ATLÉTICO TUCUMÁN VS. BARRACAS!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
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Gol de Barracas: la pericia de Ayude pone en ventaja al "Guapo"
30' ST Nicolás Orsini. El ex Boca Juniors, con una sobria media vuelta, fulminó a Ingolotti. Otro de los jugadores que cambió el técnico visitante, logró el gol.
¡¡LE ROMPISTE EL ARCO, NICOLÁS!! Orsini se encontró con la pelota dentro del área y no perdonó: ¡Pura potencia y 2-1 de Barracas vs. Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
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Gol de Barracas Central
13' ST Enzo Taborda. Las modificaciones que hizo Ayude empiezan a dar los mejores resultados: uno de los tres jugadores que cambió fue el autor del empate.
Al borde de la roja
6' ST Una salida temeraria y torpe de Luis Ingolotti generó alguna discusión tras el manotazo que el arquero le dio a un rival. Todo estaba invalidado porque fuera de juego de Barracas central.
¡SE SALVÓ POR EL OFFSIDE! Luis Ingolotti (arquero de Atlético Tucumán) y una salida BRUTAL vs. Barracas...— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
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El "Decano" no se achica
2' ST Si bien el mensaje del "Guapo" con los tres cambios es que no dejará de atacar, Atlético tampoco lo hará. Ruiz Ramírez no logró capitalizar la superioridad numérica en el área tras un pase -un poco largo- de Tesuri.
Triple cambio en el visitante
1' ST El DT, Damián Ayude, busca respuestas en el banco: las modificaciones tácticas tienen por meta capitalizar la tenencia del balón. Orsini, Lavezzi y Taborda, adentro; salieron Bruera, Bogarín y Barrios.
Final del primer tiempo: Atlético Tucumán 1-Barracas Central 0
Los dirigidos por Falcioni tuvieron un poco de fortuna por el descuido que precedió al gol de Laméndola. Durante el primer tiempo se repartieron la tenencia casi en igual medida. El juego fue dinámico, pero con poco trabajo para los arqueros.
Así fue el gol "decano"
EL DECANO ABRIÓ EL PARTIDO: Laméndola anticipó el centro y marcó el 1-0 de Atlético Tucumán ante Barracas Central. ¡No marcaba desde el 13 de agosto vs. Independiente por Copa Argentina!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
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Gol de Lamédola, el local festeja
32' PT Gol del local. La muestra de habilidad de los jugadores de Barracas Central, salió cara. La conquista de Nicolás Laméndola llegó tras una mala salida del visitante cuando hicieron tres toques para salir del área. El cuarto se fue. La jugada del gol nació desde un lateral. La pelota pasó por los pies de Di Plácido que conectó un centro que habilitó al número 23 de Atlético; la punteó lo suficiente para sorprender a Miño.
"RRR" sin demasiada potencia, pero exigió
19' PT Ramiro Ruiz Rodríguez se llevó la pelota por la banda derecha del ataque "decano". Esperó llegar cerca de la línea del área grande para rematar débil, aunque con buena dirección al punto que el arquero Marcelo Miño visitó el césped para poder aferrarse al balón.
El "Guapo" con pirueta
15' PT Briasco, uno de los delanteros de la dupla ofensiva de Barracas Central, mostró su habilidad. Intentó anotar haciendo una chilena con su pierna derecha. Se fue por arriba del travesaño.
Reclamo de penal
14' PT En una disputa dentro del área, Laméndola forcejeó con su marca. Cayó, pero sin falta del rival.
Tibio acercamiento del "Decano"
8' PT En un trámite entretenido en el que se reparten el balón. Laméndola metió un cambio diagonal de derecha a izquierda que Laméndola se esforzó para alcanzar. La pelota de fue por la línea de fondo.
Antes de jugar "El Guapo" hizo una prolija y equipada entrada en calor
¡A LA CARGA BARRACAS!— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) October 3, 2026
Ya se viene el encuentro por la fecha 11 de la @LigaAFA ante Atlético Tucumán. pic.twitter.com/EQ4miBhU9R
Así llegaba Atlético al estadio
Con permiso que ya llegamos #DaleDeca pic.twitter.com/alI4g45f3g— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 3, 2026
Estos son los protagonistas de Barracas Central
TITULARES
30. MARCELO MINO
13. RAFAEL BARRIOS
14. KEVIN JAPPERT
15. YONATTHAN RAK
31. NICOLÁS DEMARTINI
17. ELÍAS PEREYRA
5. DARDO MILOC
10. IVÁN ΤΑΡΙΑ
28. RODRIGO BOGARIN
77. FACUNDO BRUERA
11. NORBERTO BRIASCO
ST. DAMIAN AYUDE
SUPLENTES
• 1 Juan Espínola
• 2 Nicolás Capraro
• 5 Dardo Miloc / Damián Martínez
• 6 Rodrigo Insúa
• 28 Rodrigo Bogarín
• 37 Gastón Campi
• 16 Iván Guaraz
• 24 Enzo Taborda
• 35 Esteban Rolón
• 36 Tomás Lavezzi
• 20 Jhonatan Candia
• 34 Nicolás Orsini
Los 11 elegidos por Falcioni y los suplentes
FORMACIÓN
1. INGOLOTTI
24. DI PLÁCIDO
6. FERRARI
36. VALLEJO
21. GALVAN
11. TESURI (C)
19. VEGA
31. GODOY
10. NICOLA
23. LAMENDOLA
18. RUIZ RODRÍGUEZ
DT. JULIO FALCIONI
SUPLENTES
25. DURSO/2. PAUNERO/3. VILLA/4. JUNG/B. HAM RODRÍGUEZ/22. INFANTE/5. FERNANDEZ/22. PIMIENT 28. COMPAGNUCCI/27. GRANILLO/30. BRONDO
Así llega el "Decano"
Aldosivi 1 - 0 Atlético Tucumán | 21 de septiembre | Torneo Clausura
Independiente Rivadavia 1 (2) - (3) 1 Atlético Tucumán | 16 de septiembre | Copa Argentina
Atlético Tucumán 1 - 2 River | 12 de septiembre | Torneo Clausura
Racing 1 - 2 Atlético Tucumán | 6 de septiembre | Torneo Clausura
Atlético Tucumán 0 - 0 Belgrano | 29 de agosto | Torneo Clausura
Los últimos duelos de Barracas Central
Barracas Central 0 - 1 Independiente Rivadavia | 21 de septiembre | Torneo Clausura
Banfield 1 - 1 Barracas Central | 14 de septiembre | Torneo Clausura
Barracas Central 0 - 0 Argentinos Juniors | 7 de septiembre | Torneo Clausura
Tigre 0 - 0 Barracas Central | 31 de agosto | Torneo Clausura
Estudiantes 3 - 1 Barracas Central | 27 de agosto | Copa Argentina
El historial
En los enfrentamientos oficiales de la era profesional, Atlético Tucumán y Barracas Central jugaron en 6 ocasiones desde el primer partido disputado en 2022.
El historial es sumamente parejo, con una leve ventaja a favor del que será local hoy:
• Victorias de Atlético Tucumán: 3 triunfos
• Victorias de Barracas Central: 2 triunfos
• Empates: 1 partido
• Goles: 9 a favor de Atlético Tucumán y 5 para Barracas Central
Estos son los jugadores visitantes
Futbolistas citados por el DT Damián Ayude:
• Arquero: Marcelo Miño.
• Defensores: Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini y Elías Pereyra.
• Mediocampistas: Dardo Miloc, Esteban Rolón e Iván Tapia.
• Delanteros: Jhonatan Candia y Norberto Briasco.
Los convocados del local
Arqueros
• 1. Luis Ingolotti
• 25. Tomás Durso
Defensores
• 2. Lucas Ramiro Paunero
• 3. Maximiliano Villa
• 4. Tomas Jung
• 6. Gianluca Ferrari
• 17. Juan Rodríguez
• 21. Ignacio Galván
• 24. Leonel Di Plácido
• 32. Juan Infante
• 36. Luciano Vallejo
Volantes
• 5. Julián Fernández
• 8. Ezequiel Ham
• 10. Franco Nicola
• 11. Renzo Tesuri
• 19. Leonel Vega
• 22. Facundo Pimienta
• 23. Nicolás Laméndola
• 28. Gabriel Compagnucci
• 31. Lautaro Godoy
• 34. Mauro Carrizo
Delanteros
• 18. Ramiro Ruiz Rodríguez
• 27. Rodrigo Granillo
• 30. Manuel Brondo
Lo que tenés que saber
El encuentro correspondiente a la fecha 11, está programado para que comience a las 17. Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, ocupa la 9° posición en la Zona B con 5 puntos menos que el líder, Argentinos Juniors. Por su parte, Barracas Central, bajo la dirección técnica de Damián Ayude, se encuentra en la 11° posición de la Zoba B, a 6 puntos del líder. El partido será transmitido por la señal de ESPN Premium.