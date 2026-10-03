Atlético Tucumán cayó 3-2 frente a Barracas Central

19:19 hs

Final del partido: Atlético Tucumán 2-Barracas Central 3

El equipo de Falcioni estuvo en ventaja, pero no la supo mantener. El "Decano", mucho antes que el "Guapo", hizo mayor desgaste. Ayude, técnico de la visita, acertó con los cambios (dos de los ingresados fueron los que marcaron) que, combinados con una actitud de salir a buscar el partido apenas quedaron en desventaja, fueron clave para la victoria.

Atlético Tucumán quedó 10°, fuera de la zona de playoffs, mientras que Barracas Central (8°) ocupa el último cupo para la siguiente fase.