¿Mi hijo adolescente necesita estar solo o está sufriendo? Cómo acercarnos sin confundir las señales de alerta y escucharlo sin agobiar
La búsqueda de independencia suele llevar al aislamiento juvenil, generando dudas en los padres sobre qué es un comportamiento normal y qué indica un problema de salud mental. La presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, Sol Forgas, explicó cómo acortar distancias con empatía.
Resumen para apurados
- En Tucumán, la psicóloga Sol Forgas explicó hoy cómo los padres deben acompañar a adolescentes aislados para diferenciar autonomía de crisis ante el aumento de problemas mentales.
- Con el suicidio como causa líder de muerte en jóvenes de 15 a 34 años, Forgas instó a conocer sus intereses y vínculos sin patologizar conductas ni el uso de entornos digitales.
- Buscar cercanía empática sin agobiar permitirá detectar alertas tempranas y recurrir a tiempo a los canales de asistencia psicológica y líneas de ayuda disponibles en la provincia.
La adolescencia es una etapa implica profundos cambios físicos, emocionales y neurológicos que van acompañados de la necesidad de tomar distancia del mundo adulto y buscar mayor autonomía. A veces, el aislamiento puede interpretarse como una conducta propia del crecimiento; en otras ocasiones, puede ser una manifestación de malestar que requiere atención. Ante la dificultad para interpretar estos comportamientos, Sol Forgas, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, propuso mantener la cercanía y buscar distintas formas de acercarse a los hijos.
Para la profesional, conocer los vínculos y los intereses de los hijos permite acompañarlos sin interpretar cada comportamiento como una señal de alarma. “No todo comportamiento en la adolescencia implica un riesgo. Eso es fundamental”, subrayó.
La cercanía del adulto como clave de lectura
Distinguir entre una conducta propia de la adolescencia y una manifestación de malestar no siempre resulta sencillo. Para Forgas, la cercanía del adulto permite conocer mejor lo que le sucede a un hijo y comprender sus comportamientos dentro de su vida cotidiana. La profesional propuso revisar cuánto saben madres y padres sobre sus vínculos, sus espacios de pertenencia y sus intereses: “Si no podemos responder a un adolescente que se aísla y del que no sabemos cuáles son sus vínculos más cercanos, cuál es su grupo de pertenencia, qué le gusta, qué le interesa, bueno, quizás debamos preocuparnos”.
Para Forgas, ese distanciamiento invita a revisar el vínculo y buscar formas de recuperar la cercanía. “Hay que buscar una manera de acercar esa distancia. Saber qué le mueve, qué le interesa”, señaló la profesional. Ese acercamiento debe permitir conocer mejor al adolescente, sin interpretar automáticamente sus actitudes esquivas o sus formas de relacionarse como manifestaciones de un problema de salud mental. La psicóloga extendió esa observación a los vínculos que se construyen en internet: “No hay que patologizar todas las conductas adolescentes y tampoco la vida social que se desarrolla en los entornos digitales”, completó.
Ensayar modos de acercamiento sin agobiar
Ese ejercicio de acercamiento también puede resultar difícil para el adulto, pero no hay una fórmula única que funcione en todas las situaciones. “Tendrá que ensayar modos. Confiar en que lo conoce y hacer algunas maniobras”, señaló la profesional. Para Forgas, se trata de alentar a madres y padres a buscar distintas maneras de acercarse a sus hijos, apoyándose en el conocimiento que tienen de ellos, sin que la preocupación termine por convertirse en un agobio.
“Esta pregunta por la adolescencia no es actual. Los adolescentes y la adolescencia siempre han sido una inquietud para el mundo adulto. Eso no es algo de los últimos tiempos ni tiene que ver con los entornos digitales”, explicó Forgas, quien señaló que la dificultad de los adultos para comprender esta etapa no comenzó con internet, aunque el contexto actual obliga a revisar cómo se relacionan las distintas generaciones. “La adolescencia se presenta como incómoda para el mundo adulto. Ahora hay que comprender ese momento en el marco de un tiempo que tiene otras características. Pero no solo para los adolescentes, también para los adultos, los adultos mayores y las infancias”, concluyó.
Dónde pedir ayuda
Pedir ayuda puede comenzar con una llamada o una consulta cerca de casa. En Tucumán, la línea 135 atiende urgencias y realiza derivaciones, mientras que el 0800-122-1555 brinda orientación con psicólogos las 24 horas. También se puede acudir a los CAPS y policlínicas o al Servicio Ambulatorio de Adicciones del Hospital Avellaneda, que atiende de lunes a viernes, de 7 a 19. La red provincial incluye hospitales de segundo nivel para desintoxicación aguda, los equipos comunitarios “Nuevo Amanecer”, los hospitales Obarrio y del Carmen para cuadros agudos y los centros Las Moritas, en Las Talitas, y Cetria, en Aguilares, para rehabilitación.