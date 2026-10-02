¿Mi hijo adolescente necesita estar solo o está sufriendo? Cómo acercarnos sin confundir las señales de alerta y escucharlo sin agobiar

“Esta pregunta por la adolescencia no es actual. Los adolescentes y la adolescencia siempre han sido una inquietud para el mundo adulto. Eso no es algo de los últimos tiempos ni tiene que ver con los entornos digitales”, explicó Forgas, quien señaló que la dificultad de los adultos para comprender esta etapa no comenzó con internet, aunque el contexto actual obliga a revisar cómo se relacionan las distintas generaciones. “La adolescencia se presenta como incómoda para el mundo adulto. Ahora hay que comprender ese momento en el marco de un tiempo que tiene otras características. Pero no solo para los adolescentes, también para los adultos, los adultos mayores y las infancias”, concluyó.