“No quiero vivir más”: qué podemos hacer los padres para salvar a un hijo que atraviesa una situación límite
Escuchar sin juzgar, tomar en serio el sufrimiento y buscar ayuda: la psicóloga Sol Forgas explica cómo acompañar a un hijo que expresa deseos de morir y por qué madres y padres también necesitan apoyo.
Resumen para apurados
- La psicóloga Sol Forgas brindó en Tucumán pautas clave para que los padres actúen ante alertas de suicidio de sus hijos, priorizando la escucha activa y la búsqueda urgente de ayuda.
- La experta remarcó que las familias deben validar el dolor sin juzgar y evitar afrontar la crisis en soledad, recurriendo a redes de contención y líneas de asistencia pública.
- Abordar estas situaciones como llamados de auxilio colectivos permite desestigmatizar la salud mental y fortalece la prevención comunitaria frente a emergencias adolescentes.
Hasta qué punto terminar con la propia vida puede parecer la única salida es un interrogante desgarrador. Cuando eso sucede, no hay una respuesta automática que sirva para todas las situaciones. Escuchar a un hijo pronunciar expresiones como “me quiero suicidar” o “ya no quiero vivir más” enfrenta a madres y padres con palabras que nunca querrían oír. Ante un dolor tan profundo, Sol Forgas, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, advirtió que la primera respuesta debe ser siempre la mirada atenta y la presencia.
Cuando un hijo manifiesta que quiere terminar con su vida, la incertidumbre sobre cómo reaccionar puede paralizar por completo al entorno familiar. Por eso, Forgas remarcó la importancia de la escucha activa y la contención emocional inmediata, antes de emitir cualquier juicio o intentar dar respuestas apresuradas.
Escuchar el pedido de ayuda
“Antes que hablar, se lo escucha”, señaló la docente de la Facultad de Psicología de la UNT. Ante una manifestación de ese tipo puede surgir una angustia sobrecogedora en los adultos a cargo. La familia no debe subestimar esas expresiones.
Para Forgas, quien expresa ese sufrimiento está pidiendo una respuesta de quienes lo rodean. “Hay que estar disponible para escuchar ese pedido”, agregó la especialista. Desde su perspectiva, expresar el deseo de morir es un llamado de auxilio que requiere de alguien dispuesto a escuchar y acompañar.
Acompañar aun en la conmoción
La manifestación del deseo de morir por parte de un hijo puede generar una profunda conmoción en madres y padres, que no deberían afrontar la situación en soledad. “Es difícil que no te pase nada cuando escuchás algo de eso”, señaló la especialista, quien advirtió que el sufrimiento del hijo también puede provocar angustia en quien lo escucha.
“Un padre o una madre que escucha algo en relación con la desesperación de un hijo, con la pérdida de interés por las cosas que antes le interesaban, tiene que poder pedir ayuda a otros, a otras personas”, agregó Forgas. La psicóloga remarcó así la importancia de buscar apoyo y no atravesar esa situación en soledad.
Un llamado de auxilio que requiere respuesta colectiva
“Hay que entenderlo como un pedido, como el pedido de alguien que está sufriendo. Y, desde ese lugar, tiene que tener un eco, tiene que haber otro que esté disponible para escuchar, aun en esa conmoción que puede generar”, explicó Forgas. La angustia de los adultos puede estar presente mientras escuchan y acompañan; ellos también pueden pedir ayuda.
El acompañamiento de un hijo no debería recaer en una sola persona. Madres y padres también pueden buscar apoyo para sostener ese proceso. “Pedir ayuda como familia, como padre, como madre. Poder siempre apelar también a otra instancia y estar cerca, estar disponible, estar atento”, completó la especialista.
Dónde pedir ayuda
Pedir ayuda puede comenzar con una llamada o una consulta cerca de casa. En Tucumán, la línea 135 atiende urgencias y realiza derivaciones, mientras que el 0800-122-1555 brinda orientación con psicólogos las 24 horas. También se puede acudir a los CAPS y policlínicas o al Servicio Ambulatorio de Adicciones del Hospital Avellaneda, que atiende de lunes a viernes, de 7 a 19. La red provincial incluye hospitales de segundo nivel para desintoxicación aguda, los equipos comunitarios “Nuevo Amanecer”, los hospitales Obarrio y del Carmen para cuadros agudos y los centros Las Moritas, en Las Talitas, y Cetria, en Aguilares, para rehabilitación.