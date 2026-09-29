Dentro de la noche de Kevin de Vries en Mandarine

Una sorpresa, fue que no hubo un sector VIP ocupando el frente de la cabina. Las mesas y el backstage estaban detrás del DJ, mientras que la pista principal era general. Eso hizo una diferencia, porque en estas fiestas, el verdadero privilegio no está en el VIP sino en poder ver, bailar y moverse sin tener que pertenecer a uno. Por supuesto que hubo momentos más cargados cerca del escenario, inevitables en una fecha de esa convocatoria, pero también fue fácil encontrar espacio y seguir bailando.