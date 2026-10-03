"La tasa de mortalidad entre las crías es bastante alta": la advertencia de un investigador del Conicet

Cientos de crías de ballena franca austral han muerto en los últimos meses en la Patagonia argentina en un episodio que mantiene en alerta a científicos y autoridades. Las primeras investigaciones apuntan a una infección bacteriana como posible causa de una mortalidad especialmente elevada esta temporada. Solo esta semana, decenas de ballenatos muertos han aparecido en playas de la provincia de Chubut. Los casos se vienen registrando desde junio y afectan a una de las principales zonas de reproducción de esta especie en el Atlántico Sur.