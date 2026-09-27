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San Martín ganaba 2-0, pero Gimnasia de Jujuy se lo empató en una ráfaga

DESCUENTO. El tucumano Abel Argañaraz celebra el gol con el que Gimnasia de Jujuy acortó distancias ante San Martín.
DESCUENTO. El tucumano Abel Argañaraz celebra el gol con el que Gimnasia de Jujuy acortó distancias ante San Martín. LEANDRO ZERDA / ESPECIAL PARA LA GACETA

Mauro Verón marcó los dos goles del “Santo”, que no pudo sostener la ventaja en el complemento y quedó a cuatro puntos de los puestos de Reducido.

Hace 42 Min
23:06 hs

Finalizó el partido

Castro, "Nacho" García y Veliez se fueron expulsados por protestar tras el pitazo final. Los jugadores reclamaron por un gol de Diellos sobre el cierre que fue anulado por offside.

22:52 hs

Cambio en San Martín

Se retiró Graneros, ingresó Diego Diellos.

22:44 hs

El "Lobo" quiere darlo vuelta

75': Gimnasia de Jujuy busca la victoria; San Martín aguarda de contrataque.

22:41 hs

Así lo empató Gimnasia

22:40 hs

Así fue el descuento de Argañaraz

22:40 hs

El 2-0 de Verón

22:39 hs

Así había sido el 1-0 de San Martín

22:38 hs

Doble cambio en San Martín

Ingresan Matías Ariel García y Matias García, se retiran Carabajal y Briñone.

22:29 hs

Cambio en San Martín

Se retiró Salazar, lesionado, e ingresa Galván para ocupar el lateral derecho. 15' del segundo tiempo.

22:27 hs

Gol de Gimnasia

Bianchi, recién ingresado, también convirtió de cabeza y puso el 2-2.

22:23 hs

Gol de Gimnasia

El tucumano Abel Argañaraz cumplió con la ley del ex y descontó para el "Lobo" de cabeza. El conjunto jujeño va con todo por el empate.

22:13 hs

Comenzó el segundo tiempo

21:55 hs

Finalizó el primer tiempo

San Martín aprovechó sus dos situaciones claras de gol, generadas mediante muy buenas jugadas y vence 2-0 a Gimnasia, que generó sus chances. Sand, clave para mantener el cero.

21:52 hs

Gol de San Martín

Santiago Briñone asistió de primera a Verón, que convirtió de zurda su segundo gol en el partido.

21:45 hs

Parnisari, en la línea

Gimnasia tiene las más claras. Primero Sand tapó un gran buscapié; en el rebote, Parnisari evitó el tanto del empate.

21:29 hs

Sand salvó al "Santo"

Gran atajada del arquero tras un remate de zurda de Endrizzi.

21:28 hs

Expulsados en el banco de San Martín

Jonathan Bottinelli y Guillermo Almada recibieron la tarjeta roja.

21:24 hs

Gol de San Martín

Mauro Verón convirtió con una buena definición tras un centro de Nahuel Gallardo. En un partido parejo, el "Santo" encontró espacios y se pone por delante en el marcador.

21:08 hs

Comenzó el partido

20:58 hs

La formación de San Martín

20:45 hs

La hinchada de San Martín va copando la tribuna

La hinchada de San Martín va copando la tribuna
20:44 hs

La formación de Gimnasia de Jujuy

20:42 hs

Presencia dirigencial

Los directivos Bruno Rocchio y Gerónimo García Mirkin (foto) acompañan al plantel en Jujuy. También están presentes Silvio Andrada, Gonzalo Valdez y Nery Nieto.

Presencia dirigencial
20:41 hs

El "Santo" entra en calor

El Santo entra en calor

Lo que tenés que saber

San Martín tiene una oportunidad valiosa para demostrar carácter y mantenerse cerca de los puestos de Reducido. Tras caer 4-2 en su visita a Rafaela, el “Santo” enfrentará desde las 21 a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar ante un presente irregular. Un triunfo lo llevaría a 42 puntos y lo ubicaría décimo en la zona B de la Primera Nacional, a dos unidades de los puestos de clasificación. Transmite LFP Play.

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