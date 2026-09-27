San Martín ganaba 2-0, pero Gimnasia de Jujuy se lo empató en una ráfaga

Finalizó el partido
Castro, "Nacho" García y Veliez se fueron expulsados por protestar tras el pitazo final. Los jugadores reclamaron por un gol de Diellos sobre el cierre que fue anulado por offside.
Cambio en San Martín
Se retiró Graneros, ingresó Diego Diellos.
El "Lobo" quiere darlo vuelta
75': Gimnasia de Jujuy busca la victoria; San Martín aguarda de contrataque.
Así lo empató Gimnasia
"Topadora Jujeña"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 28, 2026
Porque en menos de dos minutos Gimnasia de Jujuy le empata el partido a San Martín de Tucumán. https://t.co/arttbzZwQH pic.twitter.com/4TLdyPL6wf
Así fue el descuento de Argañaraz
"Abel Argañaraz"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 28, 2026
Por el gol del jugador de Gimnasia de Jujuy ante San Martín de Tucumán. pic.twitter.com/JBcPjveN92
El 2-0 de Verón
"Euro San Martín de Tucumán"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 28, 2026
Porque el Santo baila a Gimnasia de Jujuy en su propio estadio. pic.twitter.com/P4b5GUuJhu
Así había sido el 1-0 de San Martín
"Mauro Verón"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 28, 2026
Por el gol del jugador de San Martín de Tucumán ante Gimnasia de Jujuy. pic.twitter.com/qLG0QMDFqp
Doble cambio en San Martín
Ingresan Matías Ariel García y Matias García, se retiran Carabajal y Briñone.
Cambio en San Martín
Se retiró Salazar, lesionado, e ingresa Galván para ocupar el lateral derecho. 15' del segundo tiempo.
Gol de Gimnasia
Bianchi, recién ingresado, también convirtió de cabeza y puso el 2-2.
Gol de Gimnasia
El tucumano Abel Argañaraz cumplió con la ley del ex y descontó para el "Lobo" de cabeza. El conjunto jujeño va con todo por el empate.
Comenzó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
San Martín aprovechó sus dos situaciones claras de gol, generadas mediante muy buenas jugadas y vence 2-0 a Gimnasia, que generó sus chances. Sand, clave para mantener el cero.
Gol de San Martín
Santiago Briñone asistió de primera a Verón, que convirtió de zurda su segundo gol en el partido.
Parnisari, en la línea
Gimnasia tiene las más claras. Primero Sand tapó un gran buscapié; en el rebote, Parnisari evitó el tanto del empate.
Sand salvó al "Santo"
Gran atajada del arquero tras un remate de zurda de Endrizzi.
Expulsados en el banco de San Martín
Jonathan Bottinelli y Guillermo Almada recibieron la tarjeta roja.
Gol de San Martín
Mauro Verón convirtió con una buena definición tras un centro de Nahuel Gallardo. En un partido parejo, el "Santo" encontró espacios y se pone por delante en el marcador.
Comenzó el partido
La formación de San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 27, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Gimnasia de Jujuy.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/A2KmJbnkXn
La hinchada de San Martín va copando la tribuna
La formación de Gimnasia de Jujuy
¡— Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@OficialGyEJujuy) September 27, 2026
Así formamos para recibir a San Martín de Tucumán por la trigésimo primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional.#DaleLobo pic.twitter.com/6nHodzpPlK
Presencia dirigencial
Los directivos Bruno Rocchio y Gerónimo García Mirkin (foto) acompañan al plantel en Jujuy. También están presentes Silvio Andrada, Gonzalo Valdez y Nery Nieto.
El "Santo" entra en calor
Lo que tenés que saber
San Martín tiene una oportunidad valiosa para demostrar carácter y mantenerse cerca de los puestos de Reducido. Tras caer 4-2 en su visita a Rafaela, el “Santo” enfrentará desde las 21 a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar ante un presente irregular. Un triunfo lo llevaría a 42 puntos y lo ubicaría décimo en la zona B de la Primera Nacional, a dos unidades de los puestos de clasificación. Transmite LFP Play.