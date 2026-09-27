En Vivo Deportes

EN VIVO: Con un doblete de Verón, San Martín vence 2-0 a Gimnasia de Jujuy

GOLEADOR. Mauro Verón celebra uno de sus dos tantos ante Gimnasia de Jujuy: marcó el primero con la derecha y el segundo con la izquierda.
GOLEADOR. Mauro Verón celebra uno de sus dos tantos ante Gimnasia de Jujuy: marcó el primero con la derecha y el segundo con la izquierda. Leandro Zerda / Especial para LA GACETA

El “Santo” es contundente en el último tercio, derrota al “Lobo” por la fecha 31 de la Primera Nacional y se acerca a los puestos de Reducido.

Hace 4 Min
22:13 hs

Comenzó el segundo tiempo

21:55 hs

Finalizó el primer tiempo

San Martín aprovechó sus dos situaciones claras de gol, generadas mediante muy buenas jugadas y vence 2-0 a Gimnasia, que generó sus chances. Sand, clave para mantener el cero.

21:52 hs

Gol de San Martín

Santiago Briñone asistió de primera a Verón, que convirtió de zurda su segundo gol en el partido.

21:45 hs

Parnisari, en la línea

Gimnasia tiene las más claras. Primero Sand tapó un gran buscapié; en el rebote, Parnisari evitó el tanto del empate.

21:29 hs

Sand salvó al "Santo"

Gran atajada del arquero tras un remate de zurda de Endrizzi.

21:28 hs

Expulsados en el banco de San Martín

Jonathan Bottinelli y Guillermo Almada recibieron la tarjeta roja.

21:24 hs

Gol de San Martín

Mauro Verón convirtió con una buena definición tras un centro de Nahuel Gallardo. En un partido parejo, el "Santo" encontró espacios y se pone por delante en el marcador.

21:08 hs

Comenzó el partido

20:58 hs

La formación de San Martín

20:45 hs

La hinchada de San Martín va copando la tribuna

La hinchada de San Martín va copando la tribuna
20:44 hs

La formación de Gimnasia de Jujuy

20:42 hs

Presencia dirigencial

Los directivos Bruno Rocchio y Gerónimo García Mirkin (foto) acompañan al plantel en Jujuy. También están presentes Silvio Andrada, Gonzalo Valdez y Nery Nieto.

Presencia dirigencial
20:41 hs

El "Santo" entra en calor

El Santo entra en calor

Lo que tenés que saber

San Martín tiene una oportunidad valiosa para demostrar carácter y mantenerse cerca de los puestos de Reducido. Tras caer 4-2 en su visita a Rafaela, el “Santo” enfrentará desde las 21 a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar ante un presente irregular. Un triunfo lo llevaría a 42 puntos y lo ubicaría décimo en la zona B de la Primera Nacional, a dos unidades de los puestos de clasificación. Transmite LFP Play.

Temas JujuyPrimera Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Atlético Tucumán celebró sus 124 años con una fiesta inolvidable en el Monumental

Atlético Tucumán celebró sus 124 años con una fiesta inolvidable en el Monumental

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

Retroceder nunca, rendirse jamás

Retroceder nunca, rendirse jamás

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza

Comentarios