EN VIVO: Con un doblete de Verón, San Martín vence 2-0 a Gimnasia de Jujuy

Comenzó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
San Martín aprovechó sus dos situaciones claras de gol, generadas mediante muy buenas jugadas y vence 2-0 a Gimnasia, que generó sus chances. Sand, clave para mantener el cero.
Gol de San Martín
Santiago Briñone asistió de primera a Verón, que convirtió de zurda su segundo gol en el partido.
Parnisari, en la línea
Gimnasia tiene las más claras. Primero Sand tapó un gran buscapié; en el rebote, Parnisari evitó el tanto del empate.
Sand salvó al "Santo"
Gran atajada del arquero tras un remate de zurda de Endrizzi.
Expulsados en el banco de San Martín
Jonathan Bottinelli y Guillermo Almada recibieron la tarjeta roja.
Gol de San Martín
Mauro Verón convirtió con una buena definición tras un centro de Nahuel Gallardo. En un partido parejo, el "Santo" encontró espacios y se pone por delante en el marcador.
Comenzó el partido
La formación de San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 27, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Gimnasia de Jujuy.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/A2KmJbnkXn
La hinchada de San Martín va copando la tribuna
La formación de Gimnasia de Jujuy
¡— Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@OficialGyEJujuy) September 27, 2026
Así formamos para recibir a San Martín de Tucumán por la trigésimo primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional.#DaleLobo pic.twitter.com/6nHodzpPlK
Presencia dirigencial
Los directivos Bruno Rocchio y Gerónimo García Mirkin (foto) acompañan al plantel en Jujuy. También están presentes Silvio Andrada, Gonzalo Valdez y Nery Nieto.
El "Santo" entra en calor
Lo que tenés que saber
San Martín tiene una oportunidad valiosa para demostrar carácter y mantenerse cerca de los puestos de Reducido. Tras caer 4-2 en su visita a Rafaela, el “Santo” enfrentará desde las 21 a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar ante un presente irregular. Un triunfo lo llevaría a 42 puntos y lo ubicaría décimo en la zona B de la Primera Nacional, a dos unidades de los puestos de clasificación. Transmite LFP Play.