Eugenio Zanetti: “El buen cine no ha muerto”

- Es cierto, una parte de mí es barroca, pero eso no quiere decir que no haya otra parte distinta. Tal vez lo suficientemente simple o lo suficientemente amplia como para que mi forma de sentir no invalide los patios de tierra. Un escenógrafo o un director de arte deben actuar con la misma comodidad en una historia intimista de Sorín como en El Gatopardo, de Visconti, que es una película de las llamadas de época. Pocos dirían que Rocco y sus hermanos es una película de época. Pero es así, y explico por qué digo esto: Rocco… se desarrolla en los años 50 pero tiene una estructura “de época”. Más aún, yo diría que es una tragedia, que Rocco… nos remonta a la tragedia griega. Las decisiones de Visconti no eran caprichosas, estaban basadas en la sensibilidad y en las convicciones. Aparte de su enorme talento. Piense usted que contrató a una gran trágica, precisamente griega, Katina Paxinou, para el papel de la madre.