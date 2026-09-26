EN VIVO Fórmula 1: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Azerbaiyán

Lo que tenés que saber





A partir de las 8, hora de Argentina, la F1 tendrá un sábado excepcional. Las 11 escuderías se lanzarán a competir por el Gran Premio del Circuito Callejero de Bakú, capital de Azerbaiyán.

George Russel, Charles Leclerc y Oscar Piastri encabezarán la largada. Franco Colapinto saldrá 10°, tres lugares por detrás de Pierre Gasly, su compañero de Alpine.

Después de la Clasificación que se corrió este viernes, “Checo” Pérez fue sancionado con tres posiciones de recargo por obstrucción a otro piloto y Carlos Sainz con cinco por no reducir la velocidad en banderas amarillas.



