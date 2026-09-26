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EN VIVO Fórmula 1: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Azerbaiyán

EN VIVO Fórmula 1: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Azerbaiyán
Foto: TyC Sports

El piloto argentino busca sumar puntos para Alpine tras una clasificación con múltiples sanciones.

Hace 7 Min
08:13 hs

Franco Colapinto continúa 9° en el Circuito Callejero de Bakú

En la quinta vuelta, Russell conserva el liderazgo, seguido por Piastri. Hadjar logró superar a Verstappen y quedarse con el tercer lugar. Siguen Leclerc, Norris, Hamilton y, en 8° y 9° lugar, los pilotos Alpine.

08:09 hs

Russell lidera en la tercera vuelta de Azerbaiyán

El primer puesto en la tercera vuelta es para Russell; le siguen Piastri y Leclerc. Franco Colapinto sigue 9° y Pierre Gasly perdió una posición.

08:04 hs

F1: ya se corre el GP de Azerbaiyán

Mercedes, Race Bull y Ferrari encabezan las dos primeras filas de la largada.

Kimi Antonelli, el piloto que lidera el campeonato, salió desde el lugar 16 luego de chocar en una curva en la clasificación.

Fernando Alonso y Lance Stroll están entre los pilotos penalizados por haber cambiado partes de su unidad de potencia.

Lo que tenés que saber


A partir de las 8, hora de Argentina, la F1 tendrá un sábado excepcional. Las 11 escuderías se lanzarán a competir por el Gran Premio del Circuito Callejero de Bakú, capital de Azerbaiyán.

George Russel, Charles Leclerc y Oscar Piastri encabezarán la largada. Franco Colapinto saldrá 10°, tres lugares por detrás de Pierre Gasly, su compañero de Alpine.

Después de la Clasificación que se corrió este viernes, “Checo” Pérez fue sancionado con tres posiciones de recargo por obstrucción a otro piloto y Carlos Sainz con cinco por no reducir la velocidad en banderas amarillas.


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