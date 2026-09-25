EN VIVO Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: ya comenzó la tercera práctica libre en Bakú

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto cerró el primer día de actividad del Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora en los tiempos, pero también con trabajo pendiente. Tras finalizar 18° en la primera práctica libre, el piloto de Alpine marcó 1:45.479 en la segunda sesión y subió al 11° puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 7°. George Russell volvió a ser el más rápido. “Dimos un pasito con el auto, pero no me siento muy cómodo”, admitió Colapinto, que señaló dificultades en los frenajes y las entradas de curva. Su objetivo para la clasificación es llegar a la Q3.