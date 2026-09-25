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EN VIVO Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: ya comenzó la tercera práctica libre en Bakú

EN VIVO Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: ya comenzó la tercera práctica libre en Bakú

El argentino terminó 11° en la FP2, después de haber sido 18° en el primer entrenamiento en Bakú. Aunque avanzó con el Alpine, reconoció que todavía no se siente cómodo con el auto.

Hace 2 Min
06:34 hs

Verstappen termina al frente en Bakú

El neerlandés marcó 1:43.922 en el cierre de la tercera práctica libre. Russell y Hamilton lo escoltaron.

06:32 hs

Final de la P3

06:30 hs

Verstappen le arrebata el primer puesto a Russell

El neerlandés marca 1:43.922 y pasa al frente en Bakú. 

06:29 hs

Colapinto hace su último intento en la tercera práctica y queda 11° y Gasly se posiciona 9°

En sus últimos intentos, el argentino marcó 1:45.635 y su compañero registró 1:45.276.

06:23 hs

Colapinto vuelve a la pista y baja su tiempo en Bakú

El argentino marca 1:46.007 en su nuevo intento de vuelta rápida con neumáticos medios.

     

06:21 hs

Verstappen mejora y queda segundo

El neerlandés marca 1:44.162 y se ubica detrás de Russell en la tercera práctica libre. 

06:14 hs

Russell baja su tiempo y se afirma al frente

El piloto de Mercedes marca 1:44.177 en la tercera práctica libre de Bakú. 

06:04 hs

Colapinto mejora y supera a Gasly

El argentino marcó 1:46.750 y le sacó casi un segundo a su compañero, que permanece en boxes. 

06:02 hs

Russell le quita el primer puesto a Antonelli

El británico marca 1:44.715 y pasa a liderar la tercera práctica libre en Bakú. 

06:01 hs

Antonelli supera a Hamilton y pasa al frente

El piloto de Mercedes marca 1:45.046 y establece el mejor tiempo de la tercera práctica libre. 

05:58 hs

Hamilton marca el mejor tiempo de la práctica

El piloto de Ferrari se ubica primero con una vuelta de 1:45.093. 

05:56 hs

Verstappen firma la mejor vuelta con 1:45.329

05:52 hs

Leclerc mejora el tiempo de Hamilton y marca 1:45.564

05:51 hs

Hamilton marca 1:46.168, el tiempo más bajo por ahora

05:48 hs

Gasly lidera de manera provisoria y le saca más de cuatro segundos a Colapinto

El francés marca el ritmo en el inicio de la práctica, mientras Mercedes, McLaren y Ferrari todavía no registraron tiempos. 

05:45 hs

Los Alpine arrancan por delante de Racing Bulls

Lindblad y Lawson salieron con neumáticos blandos, pero todavía están lejos de los Alpine en el clasificador. 

05:43 hs

Gasly baja el tiempo

05:41 hs

Franco Colapinto marca 1:51.899

05:41 hs

Gasly marca 1:50.582 en su primera vuelta

05:36 hs

Pierre Gasly inicia su primera vuelta rápida

05:34 hs

Luz verde para la P3

05:31 hs

En minutos empieza la última práctica libre

23:33 hs

Horarios

La actividad de Franco Colapinto en Bakú continuará este viernes 25 de septiembre con la tercera práctica libre, de 5.30 a 6.30 (hora argentina). Será la última oportunidad para ajustar el Alpine antes de la clasificación, que comenzará a las 9. La carrera se disputará el sábado 26, desde las 8.  

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto cerró el primer día de actividad del Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora en los tiempos, pero también con trabajo pendiente. Tras finalizar 18° en la primera práctica libre, el piloto de Alpine marcó 1:45.479 en la segunda sesión y subió al 11° puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 7°. George Russell volvió a ser el más rápido. “Dimos un pasito con el auto, pero no me siento muy cómodo”, admitió Colapinto, que señaló dificultades en los frenajes y las entradas de curva. Su objetivo para la clasificación es llegar a la Q3. 

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