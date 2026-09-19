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Atlético de Rafaela vs San Martín, en vivo: el “Santo” iguala en un partidazo ante la "Crema"

Atlético de Rafaela vs San Martín, en vivo: el “Santo” iguala en un partidazo ante la Crema

El equipo de Alejandro Orfila comenzó ganando, se lo igualaron un minuto más tarde, Cabrera lo volvió a poner en ventaja pero Bonifacio volvió a dejar todo igual.

Hace 2 Min
17:28 hs

20' ST: gol de Rafaela

Lucas Albertengo pone en ventaja al local.

Atlético de Rafaela 3 - San Martín 2

17:07 hs

Comenzó el segundo tiempo

16:50 hs

Final del primer tiempo

Atlético de Rafaela 2 - San Martín 2

16:48 hs

40' PT: gol de Rafaela

Joel Bonifacio aparece para poner tablas.

Atlético de Rafaela 2 - San Martín 2

16:37 hs

35' PT: gol de San Martín

Ahora Bruno Cabrera aparece por el otro carril para volver a darle la ventaja al "Santo".

Atlético de Rafaela 1 - San Martín 2

16:30 hs

26' PT: gol de Rafaela

16:28 hs

24' PT: Gol de San Martín

Alan Cisnero pone en ventaja al "Santo".

Atlético de Rafaela 0 - San Martín 1

16:03 hs

Comenzó el partido

16:01 hs

Así forma el "Santo"

Así forma el Santo

Lo que tenés que saber

San Martín visita esta tarde a Atlético de Rafaela en un partido clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional. Igualados en 39 puntos y con siete fechas por delante, ambos buscan una victoria que los acerque a los puestos de clasificación al Reducido. El equipo de Alejandro Orfila llega después del 3-0 sobre Agropecuario y necesita trasladar esa recuperación fuera de La Ciudadela.

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