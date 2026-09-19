Atlético de Rafaela vs San Martín, en vivo: el “Santo” iguala en un partidazo ante la "Crema"

20' ST: gol de Rafaela
Lucas Albertengo pone en ventaja al local.
Atlético de Rafaela 3 - San Martín 2
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Atlético de Rafaela 2 - San Martín 2
40' PT: gol de Rafaela
Joel Bonifacio aparece para poner tablas.
Atlético de Rafaela 2 - San Martín 2
35' PT: gol de San Martín
Ahora Bruno Cabrera aparece por el otro carril para volver a darle la ventaja al "Santo".
Atlético de Rafaela 1 - San Martín 2
26' PT: gol de Rafaela
24' PT: Gol de San Martín
Alan Cisnero pone en ventaja al "Santo".
Atlético de Rafaela 0 - San Martín 1
Comenzó el partido
Así forma el "Santo"
Lo que tenés que saber
San Martín visita esta tarde a Atlético de Rafaela en un partido clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional. Igualados en 39 puntos y con siete fechas por delante, ambos buscan una victoria que los acerque a los puestos de clasificación al Reducido. El equipo de Alejandro Orfila llega después del 3-0 sobre Agropecuario y necesita trasladar esa recuperación fuera de La Ciudadela.