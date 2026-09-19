Atlético de Rafaela vs San Martín, en vivo: el “Santo” iguala en un partidazo ante la "Crema"

Lo que tenés que saber

San Martín visita esta tarde a Atlético de Rafaela en un partido clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional. Igualados en 39 puntos y con siete fechas por delante, ambos buscan una victoria que los acerque a los puestos de clasificación al Reducido. El equipo de Alejandro Orfila llega después del 3-0 sobre Agropecuario y necesita trasladar esa recuperación fuera de La Ciudadela.