EN VIVO: Atletico Tucumán visita a Independiente Rivadavia por la Copa Argentinavs.

Cómo llega el "Decano"
Atlético Tucumán afrontará el partido después de caer 2-1 ante River por el Torneo Clausura. El Decano había conseguido previamente una importante victoria como visitante ante Racing por 2-1 y ahora buscará recuperar esa versión para avanzar en la Copa Argentina.
El equipo de Julio César Falcioni llega a esta instancia después de una contundente actuación en los octavos de final. En aquella instancia eliminó a Independiente tras golearlo 4-0 en Rosario, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores del torneo.
Ahora tendrá otro desafío frente a un equipo mendocino que defiende el título. Atlético intentará repetir aquella actuación y conseguir una clasificación que lo deje entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.
Cómo llega Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia llega al partido después de conseguir una victoria 4-3 frente a Aldosivi por el Torneo Clausura. El equipo de Alfredo Berti protagonizó un encuentro de alto voltaje en Mendoza y llega con confianza para afrontar uno de los partidos más importantes de su calendario.
La Lepra es, además, el campeón defensor de la Copa Argentina y busca continuar con la defensa del título. En la presente edición, eliminó a Aldosivi en los octavos de final, luego de imponerse 2-0 en el estadio Florencio Sola. Gonzalo Ríos y José Florentín marcaron los goles de aquella clasificación.
El conjunto mendocino atraviesa una racha positiva en la Copa Argentina y acumula nueve partidos sin perder en la competencia. Ahora tendrá enfrente a Atlético Tucumán en un duelo a todo o nada, donde una victoria le permitirá volver a meterse entre los cuatro mejores.
Berti analiza algunas variantes para el encuentro. La principal duda aparece en la defensa, con Iván Villalba o Leonard Costa para acompañar a Sheyko Studer. Además, Leonel Bucca podría ingresar por Juan Manuel Elordi y Matías Fernández tiene chances de ser titular.
Lo que tenés que saber
Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles, desde las 19.00, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el Estadio Eduardo Gallardón. A continuación, conocé las opciones para ver en vivo el encuentro por televisión y de manera online.
El evento se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de TyC Sports. También por:
Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro