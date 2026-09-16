EN VIVO: Atletico Tucumán se mide ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Arrancó el partido
Primer viaje de un padre junto a su hijo para alentar al "Decano"
Los 11 titulares de la Lepra
En este Estadio de Lomas de Zamora, se juega en breve
Los titulares de Atlético Tucumán
Los hinchas de Atlético Tucumán, felices de acompañar
Los jugadores decanos, en el estadio
Los hinchas decanos viajaron para alentar al equipo
Independiente Rivadavia, rumbo al estadio
Probable formación de Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina
Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Probable formación de Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán, por la Copa Argentina 2026:
Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi o Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori o Matías Fernández; Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Cómo llega el "Decano"
Atlético Tucumán afrontará el partido después de caer 2-1 ante River por el Torneo Clausura. El Decano había conseguido previamente una importante victoria como visitante ante Racing por 2-1 y ahora buscará recuperar esa versión para avanzar en la Copa Argentina.
El equipo de Julio César Falcioni llega a esta instancia después de una contundente actuación en los octavos de final. En aquella instancia eliminó a Independiente tras golearlo 4-0 en Rosario, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores del torneo.
Ahora tendrá otro desafío frente a un equipo mendocino que defiende el título. Atlético intentará repetir aquella actuación y conseguir una clasificación que lo deje entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.
Cómo llega Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia llega al partido después de conseguir una victoria 4-3 frente a Aldosivi por el Torneo Clausura. El equipo de Alfredo Berti protagonizó un encuentro de alto voltaje en Mendoza y llega con confianza para afrontar uno de los partidos más importantes de su calendario.
La Lepra es, además, el campeón defensor de la Copa Argentina y busca continuar con la defensa del título. En la presente edición, eliminó a Aldosivi en los octavos de final, luego de imponerse 2-0 en el estadio Florencio Sola. Gonzalo Ríos y José Florentín marcaron los goles de aquella clasificación.
El conjunto mendocino atraviesa una racha positiva en la Copa Argentina y acumula nueve partidos sin perder en la competencia. Ahora tendrá enfrente a Atlético Tucumán en un duelo a todo o nada, donde una victoria le permitirá volver a meterse entre los cuatro mejores.
Berti analiza algunas variantes para el encuentro. La principal duda aparece en la defensa, con Iván Villalba o Leonard Costa para acompañar a Sheyko Studer. Además, Leonel Bucca podría ingresar por Juan Manuel Elordi y Matías Fernández tiene chances de ser titular.
Lo que tenés que saber
Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles, desde las 19.00, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el Estadio Eduardo Gallardón. A continuación, conocé las opciones para ver en vivo el encuentro por televisión y de manera online.
El evento se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de TyC Sports. También por:
Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro