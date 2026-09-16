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EN VIVO: Atletico Tucumán pierde frente a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

COPA ARGENTINA. Atlético Tucumán enfrenta a Independiente Rivadavia
COPA ARGENTINA. Atlético Tucumán enfrenta a Independiente Rivadavia MATIAS NAPOLI ESCALERO/ ESPECIAL PARA LAGACETA

El equipo de Falcioni dominó el primer tiempo, pero no logró abrir el marcador. Al final del primer tiempo, el equipo de Mendoza marcó el 1 a 0 de penal.

Hace 1 Min
20:51 hs

Tiempo cumplido: se jugarán cinco minutos extras

20:42 hs

Últimos 10 minutos del partido

20:35 hs

Dos cambios en Atlético Tucumán

Salen Laméndola y Tesuri. Entran Ruiz Rodríguez y Canelo

20:32 hs

Los hinchas decanos, presentes en el estadio

MATIAS NAPOLI ESCALERO ESPECIAL PARA LA GACETA MATIAS NAPOLI ESCALERO ESPECIAL PARA LA GACETA
20:20 hs

¿Penal para Independiente Rivadavia?

Polémica por una jugada en el área. El árbitro dijo que "no". 

20:15 hs

Independiente Rivadavia tuvo una clara: muy cerca del segundo

20:11 hs

La mano del penal

20:07 hs

Arrancó el segundo tiempo

20:01 hs

Video: así fue el gol de penal de Independiente Rivadavia

19:51 hs

Video: por este motivo el árbitro sancionó el penal

La revisión del var.

19:50 hs

Fin del primer tiempo

19:48 hs

46' Gol de Independiente Rivadavia

Al final del primero tiempo el equipo de Mendoza se impone al "Decano" 1 a 0. Gol de penal. 

19:46 hs

Penal para Independiente Rivadavia

Después de chequear con el Var, el árbitro señaló que un jugador tocó con la mano la pelota, dentro del área. 

19:43 hs

40' Independiente Rivadavia crea su primera jugada de peligro

19:32 hs

30' Atlético Tucumán es más, pero eso no se plasma en el marcador

19:24 hs

Buen partido planteado por Falcioni, al menos en los primeros minutos

Buen partido planteado por Falcioni, al menos en los primeros minutos
19:16 hs

14' El partido sigue sin goles

19:11 hs

Atlético tuvo la primera chance de gol

19:10 hs

Primer tiro de esquina para el "decano"

19:09 hs

El partido igualado sin goles

En caso de que el partido termine en empate, se definirá por penales. 

19:01 hs

Arrancó el partido

18:58 hs

Primer viaje de un padre junto a su hijo para alentar al "Decano"

18:48 hs

Los 11 titulares de la Lepra

Los 11 titulares de la Lepra
18:42 hs

En este Estadio de Lomas de Zamora, se juega en breve

En este Estadio de Lomas de Zamora, se juega en breve
18:41 hs

Los titulares de Atlético Tucumán

Los titulares de Atlético Tucumán
18:24 hs

Los hinchas de Atlético Tucumán, felices de acompañar

18:11 hs

Los jugadores decanos, en el estadio

Los jugadores decanos, en el estadio
18:04 hs

Los hinchas decanos viajaron para alentar al equipo

18:03 hs

Independiente Rivadavia, rumbo al estadio

Independiente Rivadavia, rumbo al estadio
17:46 hs

Probable formación de Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina


Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

17:21 hs

Probable formación de Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán, por la Copa Argentina 2026:

Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi o Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori o Matías Fernández; Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.



16:50 hs

Cómo llega el "Decano"

Atlético Tucumán afrontará el partido después de caer 2-1 ante River por el Torneo Clausura. El Decano había conseguido previamente una importante victoria como visitante ante Racing por 2-1 y ahora buscará recuperar esa versión para avanzar en la Copa Argentina.

El equipo de Julio César Falcioni llega a esta instancia después de una contundente actuación en los octavos de final. En aquella instancia eliminó a Independiente tras golearlo 4-0 en Rosario, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores del torneo.

Ahora tendrá otro desafío frente a un equipo mendocino que defiende el título. Atlético intentará repetir aquella actuación y conseguir una clasificación que lo deje entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

16:33 hs

Cómo llega Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia llega al partido después de conseguir una victoria 4-3 frente a Aldosivi por el Torneo Clausura. El equipo de Alfredo Berti protagonizó un encuentro de alto voltaje en Mendoza y llega con confianza para afrontar uno de los partidos más importantes de su calendario.

La Lepra es, además, el campeón defensor de la Copa Argentina y busca continuar con la defensa del título. En la presente edición, eliminó a Aldosivi en los octavos de final, luego de imponerse 2-0 en el estadio Florencio Sola. Gonzalo Ríos y José Florentín marcaron los goles de aquella clasificación.

El conjunto mendocino atraviesa una racha positiva en la Copa Argentina y acumula nueve partidos sin perder en la competencia. Ahora tendrá enfrente a Atlético Tucumán en un duelo a todo o nada, donde una victoria le permitirá volver a meterse entre los cuatro mejores.

Berti analiza algunas variantes para el encuentro. La principal duda aparece en la defensa, con Iván Villalba o Leonard Costa para acompañar a Sheyko Studer. Además, Leonel Bucca podría ingresar por Juan Manuel Elordi y Matías Fernández tiene chances de ser titular.

Lo que tenés que saber

Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles, desde las 19.00, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el Estadio Eduardo Gallardón. A continuación, conocé las opciones para ver en vivo el encuentro por televisión y de manera online.

El evento se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de TyC Sports. También por: 

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

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