EN VIVO: Atletico Tucumán pierde frente a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Tiempo cumplido: se jugarán cinco minutos extras
Últimos 10 minutos del partido
Dos cambios en Atlético Tucumán
Salen Laméndola y Tesuri. Entran Ruiz Rodríguez y Canelo
Los hinchas decanos, presentes en el estadio
¿Penal para Independiente Rivadavia?
Polémica por una jugada en el área. El árbitro dijo que "no".
Independiente Rivadavia tuvo una clara: muy cerca del segundo
La mano del penal
¡PASÓ DE TODO EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!— TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026
Por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Estadio de Los Andes, Independiente Rivadavia se adelantó 1-0 ante Atlético Tucumán, gracias a este gol de Arce, tras la revisión del VAR y la sanción de Baliño por mano de Vallejo.… pic.twitter.com/UmBTglCmJU
Arrancó el segundo tiempo
Video: así fue el gol de penal de Independiente Rivadavia
¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ABRIÓ EL MARCADOR!— TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026
A los 45´, Arce marcó el 1-0 ante #AtléticoTucumán, por los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/wJTuHRUiTV
Video: por este motivo el árbitro sancionó el penal
La revisión del var.
¡LA REVISIÓN DEL VAR Y LA DECISIÓN DEL ÁRBITRO!— TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026
Baliño observó mano de Vallejo y cobró la pena máxima a favor de Independiente Rivadavia frente a Atlético Tucumán, por la Copa Argentina. pic.twitter.com/cHlI7bn8eC
Fin del primer tiempo
46' Gol de Independiente Rivadavia
Al final del primero tiempo el equipo de Mendoza se impone al "Decano" 1 a 0. Gol de penal.
Penal para Independiente Rivadavia
Después de chequear con el Var, el árbitro señaló que un jugador tocó con la mano la pelota, dentro del área.
40' Independiente Rivadavia crea su primera jugada de peligro
30' Atlético Tucumán es más, pero eso no se plasma en el marcador
Buen partido planteado por Falcioni, al menos en los primeros minutos
14' El partido sigue sin goles
Atlético tuvo la primera chance de gol
Primer tiro de esquina para el "decano"
El partido igualado sin goles
En caso de que el partido termine en empate, se definirá por penales.
Arrancó el partido
Primer viaje de un padre junto a su hijo para alentar al "Decano"
Los 11 titulares de la Lepra
En este Estadio de Lomas de Zamora, se juega en breve
Los titulares de Atlético Tucumán
Los hinchas de Atlético Tucumán, felices de acompañar
Los jugadores decanos, en el estadio
Los hinchas decanos viajaron para alentar al equipo
Independiente Rivadavia, rumbo al estadio
Probable formación de Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina
Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Probable formación de Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán, por la Copa Argentina 2026:
Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi o Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori o Matías Fernández; Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Cómo llega el "Decano"
Atlético Tucumán afrontará el partido después de caer 2-1 ante River por el Torneo Clausura. El Decano había conseguido previamente una importante victoria como visitante ante Racing por 2-1 y ahora buscará recuperar esa versión para avanzar en la Copa Argentina.
El equipo de Julio César Falcioni llega a esta instancia después de una contundente actuación en los octavos de final. En aquella instancia eliminó a Independiente tras golearlo 4-0 en Rosario, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores del torneo.
Ahora tendrá otro desafío frente a un equipo mendocino que defiende el título. Atlético intentará repetir aquella actuación y conseguir una clasificación que lo deje entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.
Cómo llega Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia llega al partido después de conseguir una victoria 4-3 frente a Aldosivi por el Torneo Clausura. El equipo de Alfredo Berti protagonizó un encuentro de alto voltaje en Mendoza y llega con confianza para afrontar uno de los partidos más importantes de su calendario.
La Lepra es, además, el campeón defensor de la Copa Argentina y busca continuar con la defensa del título. En la presente edición, eliminó a Aldosivi en los octavos de final, luego de imponerse 2-0 en el estadio Florencio Sola. Gonzalo Ríos y José Florentín marcaron los goles de aquella clasificación.
El conjunto mendocino atraviesa una racha positiva en la Copa Argentina y acumula nueve partidos sin perder en la competencia. Ahora tendrá enfrente a Atlético Tucumán en un duelo a todo o nada, donde una victoria le permitirá volver a meterse entre los cuatro mejores.
Berti analiza algunas variantes para el encuentro. La principal duda aparece en la defensa, con Iván Villalba o Leonard Costa para acompañar a Sheyko Studer. Además, Leonel Bucca podría ingresar por Juan Manuel Elordi y Matías Fernández tiene chances de ser titular.
Lo que tenés que saber
Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles, desde las 19.00, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el Estadio Eduardo Gallardón. A continuación, conocé las opciones para ver en vivo el encuentro por televisión y de manera online.
El evento se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de TyC Sports. También por:
Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow
Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
Canales 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro