Con el corazón en la mano, Atlético Tucumán se clasificó a semifinales de la Copa Argentina y sueña con otra estrella

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Cómo llega el "Decano"

Atlético Tucumán afrontará el partido después de caer 2-1 ante River por el Torneo Clausura. El Decano había conseguido previamente una importante victoria como visitante ante Racing por 2-1 y ahora buscará recuperar esa versión para avanzar en la Copa Argentina.

El equipo de Julio César Falcioni llega a esta instancia después de una contundente actuación en los octavos de final. En aquella instancia eliminó a Independiente tras golearlo 4-0 en Rosario, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores del torneo.

Ahora tendrá otro desafío frente a un equipo mendocino que defiende el título. Atlético intentará repetir aquella actuación y conseguir una clasificación que lo deje entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.