En Vivo Deportes

EN VIVO: San Martín de Tucumán se enfrenta a Agropecuario en La Ciudadela

SAN MARTÍN enfrenta a Agropecuario.
SAN MARTÍN enfrenta a Agropecuario. Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.

El encuentro podrá verse en vivo en Argentina a través de LPF Play, la plataforma oficial de la AFA.

Hace 1 Hs
16:45 hs

Cómo llega San Martín de Tucumán al partido contra Agropecuario por la Primera Nacional

San Martín de Tucumán enfrentará a Agropecuario después de haber perdido contra Tristán Suárez. 

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán recibirá a Agropecuario este domingo a las 18.30, en un encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional 2026. El partido tendrá como escenario el estadio La Ciudadela.

El encuentro podrá verse en vivo en Argentina a través de LPF Play, la plataforma oficial de la AFA, que transmite de manera gratuita los partidos de la Primera Nacional durante la temporada 2026.

Para acceder a la transmisión online es necesario ingresar a la plataforma y crear un usuario. De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido desde una computadora, teléfono celular u otros dispositivos compatibles.

El partido comenzará a las 18.30 de este domingo 13 de septiembre.

San Martín de Tucumán buscará hacerse fuerte como local ante Agropecuario en la continuidad del campeonato de la Primera Nacional.

Temas TucumánClub Agropecuario Argentino
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Agropecuario?

¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Agropecuario?

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

¿Adiós a los escenarios?: Gladys La Bomba Tucumana analiza dejar la música para dedicarse a la política

¿Adiós a los escenarios?: Gladys "La Bomba Tucumana" analiza dejar la música para dedicarse a la política

Frío extremo en Argentina: 15 provincias están bajo alerta amarilla y se esperan nevadas

Frío extremo en Argentina: 15 provincias están bajo alerta amarilla y se esperan nevadas

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo

Comentarios