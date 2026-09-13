EN VIVO Colapinto terminó en el puesto 7° y Antonelli ganó el GP de España de la F-1

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¿Cómo es Madring, el circuito en el que se estrenará el Gran Premio de España de la F-1?

La pista tiene 5,47 kilómetros, 22 curvas y combina sectores urbanos con zonas de alta velocidad y pocas escapatorias. Diseñado por la firma italiana Dromo, el circuito está ubicado entre el predio de IFEMA Madrid y Valdebebas, donde Real Madrid tiene su complejo deportivo. Uno de sus principales atractivos será La Monumental, una curva con cambios de elevación y una inclinación máxima del 24%.

La carrera constará de 57 vueltas al trazado ubicado en Valdebebas, en las afueras de Madrid, la capital española.