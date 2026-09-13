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EN VIVO Colapinto terminó en el puesto 7° y Antonelli ganó el GP de España de la F-1

BUEN SÁBADO. El argentino Colapinto clasificó a la Q3 y terminó noveno para largar desde ese puesto en el Gran Premio de España.
BUEN SÁBADO. El argentino Colapinto clasificó a la Q3 y terminó noveno para largar desde ese puesto en el Gran Premio de España. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

El piloto argentino largó desde el puesto 9°. Sumó seis puntos para el campeonato de pilotos.

Hace 1 Min
11:41 hs

Colapinto terminó en el puesto 7° y Antonelli ganó el GP de España

11:37 hs

Colapinto subió al 7° tras el ingreso de Gasly a boxes

A falta de una vuelta para el cierre de la carrera, Colapinto subió al 7° luego de que Gasly ingresó a boxes para el cambio obligatorio de neumáticos. 

11:30 hs

El ingreso de Piastri a boxes le permitió a Colapinto ganar una posición más

11:25 hs

Colapinto logró superar a Bortoletto y subió al 8° puesto

11:12 hs

Colapinto pierde tiempo ante Bortoletto y sigue 10°

10:56 hs

La pelea de Colapinto se centra en frenar a Lindbland

Con el GP de España casi en la mitad, Franco Colapinto (Alpine) se mantiene en el puesto 10 y resiste a Arvid Lindblad (RB), a la espera de que los cuatro pilotos (Lawson, Piastri, Gasly y Bortoletto) por delante ingresen a boxes para cambiar neumáticos en la parada obligatoria. Esto abre las posibilidades de que el argentino pueda subir algunos puestos en la clasificación.  

10:32 hs

Virtual safety car en la vuelta 15 por el despiste de Stroll

Un despiste de Lance Stroll posibilitó el virtual safety car y muchos pilotos aprovecharon para ingresar a los boxes para cambiar neumáticos. Franco Colapinto puso compuestos duros y bajó al puesto 10. Charles Leclerc es el nuevo líder del Gran Premio de España de la Fórmula 1.

Virtual safety car en la vuelta 15 por el despiste de Stroll
10:22 hs

Colapinto no pudo sostener a Lawson y cedió una posición

10:19 hs

Problemas en los frenos dejan afuera a Hamilton y Colapinto sube al 6° puesto

10:08 hs

Colapinto tuvo una gran largada y marcha 7° en el GP de España

El piloto argentino Franco Colapinto ratificó que es un gran largador y antes de terminar la primera vuelta ya había adelantado a Oscar Piastri y a Liam Lawson, para ubicarse 7° en el GP de España de la Fórmula 1.

10:04 hs

Largó el Gran Premio de España de la Fórmula 1

09:50 hs

Los pilotos se alistan para iniciar la vuelta previa

09:32 hs

¿Cómo es Madring, el circuito en el que se estrenará el Gran Premio de España de la F-1?

La pista tiene 5,47 kilómetros, 22 curvas y combina sectores urbanos con zonas de alta velocidad y pocas escapatorias. Diseñado por la firma italiana Dromo, el circuito está ubicado entre el predio de IFEMA Madrid y Valdebebas, donde Real Madrid tiene su complejo deportivo. Uno de sus principales atractivos será La Monumental, una curva con cambios de elevación y una inclinación máxima del 24%.

La carrera constará de 57 vueltas al trazado ubicado en Valdebebas, en las afueras de Madrid, la capital española. 

¿Cómo es Madring, el circuito en el que se estrenará el Gran Premio de España de la F-1?
09:09 hs

Los pilotos recorrieron la pista en la tradicional "driver's parade"

Los pilotos de todos los equipos de la F-1 participaron de la "driver's parade", en la que recorren la pista saludando a los fanáticos que colmaron las tribunas del circuito Madring, en Madrid. 

08:41 hs

Franco Colapinto tuvo en sus manos un histórico casco de Ayrton Senna: "Todavía huele a aceite"

El argentino Franco Colapinto fue sorprendido hoy, horas antes del inicio del Gran Premio de Fórmula 1, cuando le acercaron un mítico casco de Ayrton Senna, el piloto brasileño que admira "FC43". Cuando lo tuvo en sus manos, el nacido en Pilar, además de sorpresa, expresó que "todavía huele a aceite".

El casco amarillo fue uno de los que usó Senna en el Gran Premio de Hungría de la F-1 en la temporada 1992. 

08:16 hs

La grilla de largada del GP de España de la Fórmula 1

La grilla de largada del GP de España de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

El Gran Premio de España de la Fórmula 1 tendrá su estreno hoy en Madrid y el piloto argentino Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos para Alpine. La pole position quedó en manos de Lando Norris. La carrera comenzará a las 10 y será transmitida por Fox Sports y Disney+.

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