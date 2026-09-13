EN VIVO Colapinto terminó en el puesto 7° y Antonelli ganó el GP de España de la F-1

Colapinto terminó en el puesto 7° y Antonelli ganó el GP de España
Colapinto subió al 7° tras el ingreso de Gasly a boxes
A falta de una vuelta para el cierre de la carrera, Colapinto subió al 7° luego de que Gasly ingresó a boxes para el cambio obligatorio de neumáticos.
El ingreso de Piastri a boxes le permitió a Colapinto ganar una posición más
Colapinto logró superar a Bortoletto y subió al 8° puesto
Después de varias vueltas, Franco Colapinto pudo pasar a Gabriel Bortoletto que defendió con todo los ataques del argentino.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 13, 2026
Mirá la#F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/J2pAQ5QVh4
Colapinto pierde tiempo ante Bortoletto y sigue 10°
La pelea de Colapinto se centra en frenar a Lindbland
Con el GP de España casi en la mitad, Franco Colapinto (Alpine) se mantiene en el puesto 10 y resiste a Arvid Lindblad (RB), a la espera de que los cuatro pilotos (Lawson, Piastri, Gasly y Bortoletto) por delante ingresen a boxes para cambiar neumáticos en la parada obligatoria. Esto abre las posibilidades de que el argentino pueda subir algunos puestos en la clasificación.
Virtual safety car en la vuelta 15 por el despiste de Stroll
Un despiste de Lance Stroll posibilitó el virtual safety car y muchos pilotos aprovecharon para ingresar a los boxes para cambiar neumáticos. Franco Colapinto puso compuestos duros y bajó al puesto 10. Charles Leclerc es el nuevo líder del Gran Premio de España de la Fórmula 1.
Colapinto no pudo sostener a Lawson y cedió una posición
FRANCO NO LO PUDO CONTENER MÁS: Lawson logró superar a Colapinto para subir al 6° puesto en la carrera.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026
#SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YRcLoqLHGJ
Problemas en los frenos dejan afuera a Hamilton y Colapinto sube al 6° puesto
Colapinto tuvo una gran largada y marcha 7° en el GP de España
El piloto argentino Franco Colapinto ratificó que es un gran largador y antes de terminar la primera vuelta ya había adelantado a Oscar Piastri y a Liam Lawson, para ubicarse 7° en el GP de España de la Fórmula 1.
Norris defends, Antonelli cuts across the chicane and Piastri and Russell make contact!— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
Here is how the race start unfolded in Madrid #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qZFtORJG6b
Largó el Gran Premio de España de la Fórmula 1
Los pilotos se alistan para iniciar la vuelta previa
¿Cómo es Madring, el circuito en el que se estrenará el Gran Premio de España de la F-1?
La pista tiene 5,47 kilómetros, 22 curvas y combina sectores urbanos con zonas de alta velocidad y pocas escapatorias. Diseñado por la firma italiana Dromo, el circuito está ubicado entre el predio de IFEMA Madrid y Valdebebas, donde Real Madrid tiene su complejo deportivo. Uno de sus principales atractivos será La Monumental, una curva con cambios de elevación y una inclinación máxima del 24%.
La carrera constará de 57 vueltas al trazado ubicado en Valdebebas, en las afueras de Madrid, la capital española.
Los pilotos recorrieron la pista en la tradicional "driver's parade"
Los pilotos de todos los equipos de la F-1 participaron de la "driver's parade", en la que recorren la pista saludando a los fanáticos que colmaron las tribunas del circuito Madring, en Madrid.
Franco Colapinto tuvo en sus manos un histórico casco de Ayrton Senna: "Todavía huele a aceite"
El argentino Franco Colapinto fue sorprendido hoy, horas antes del inicio del Gran Premio de Fórmula 1, cuando le acercaron un mítico casco de Ayrton Senna, el piloto brasileño que admira "FC43". Cuando lo tuvo en sus manos, el nacido en Pilar, además de sorpresa, expresó que "todavía huele a aceite".
El casco amarillo fue uno de los que usó Senna en el Gran Premio de Hungría de la F-1 en la temporada 1992.
A special way to start the day pic.twitter.com/gXO8U2RNgB— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026
La grilla de largada del GP de España de la Fórmula 1
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de España de la Fórmula 1 tendrá su estreno hoy en Madrid y el piloto argentino Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos para Alpine. La pole position quedó en manos de Lando Norris. La carrera comenzará a las 10 y será transmitida por Fox Sports y Disney+.