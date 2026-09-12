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EN VIVO: Atlético Tucumán enfrenta a River en el José Fierro

Atlético Tucumán buscará un triunfo ante River.
Atlético Tucumán buscará un triunfo ante River. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Formaciones, horario y por dónde ver el partido. El Decano viene de vencer a Racing y busca afianzarse en zona de playoffs. El Millonario necesita ganar para meterse en la pelea.

Hace 3 Min
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Lo que tenés que saber

Este sábado, Atlético Tucumán y River se enfrentan en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El cruce resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por conseguir la clasificación a la fase de playoffs del certamen.

Respecto a cómo llegan ambos planteles, el Decano transita un presente positivo ubicándose en el cuarto puesto del grupo con 13 puntos, tras lograr un importante triunfo por 2-1 frente a Racing en Avellaneda durante la jornada previa. Por su parte, el Millonario suma 10 unidades y marcha en el 10° lugar, por lo que llega con la premisa de conseguir su tercera victoria consecutiva para escalar posiciones e ingresar a la zona de clasificación.

El partido se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026 a partir de las 17:30 horas (de Argentina). La transmisión en vivo estará a cargo del canal TNT Sports Premium, además de encontrarse disponible vía streaming a través de las plataformas Flow, DIRECTV GO y Telecentro Play.

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