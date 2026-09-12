EN VIVO: Atlético Tucumán enfrenta a River en el José Fierro

La entrada en calor
Los 11 titulares en Atlético Tucumán
Los once titulares de River
Los jugadores de River en el José Fierro
Ayer, los jugadors de River recibieron el calor de sus hinchas, en Tucumán
En el lugar de los hechos
Lo que tenés que saber
Este sábado, Atlético Tucumán y River se enfrentan en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El cruce resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por conseguir la clasificación a la fase de playoffs del certamen.
Respecto a cómo llegan ambos planteles, el Decano transita un presente positivo ubicándose en el cuarto puesto del grupo con 13 puntos, tras lograr un importante triunfo por 2-1 frente a Racing en Avellaneda durante la jornada previa. Por su parte, el Millonario suma 10 unidades y marcha en el 10° lugar, por lo que llega con la premisa de conseguir su tercera victoria consecutiva para escalar posiciones e ingresar a la zona de clasificación.
El partido se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026 a partir de las 17:30 horas (de Argentina). La transmisión en vivo estará a cargo del canal TNT Sports Premium, además de encontrarse disponible vía streaming a través de las plataformas Flow, DIRECTV GO y Telecentro Play.