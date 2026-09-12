Con uno menos, Atlético Tucumán perdió ante River en el José Fierro
Estadísticas de Atlético Tucumán-River Plate
Video: así fue el agónico gol de River para la victoria
EL GOL AGÓNICO DE ALMADA PARA RIVER— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
El 2️⃣3️⃣ del Millonario finalizó una gran jugada de Meza y puso el 2-1 ante Atlético Tucumán.
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Fin del partido
Gol de River
El "Millonario" se impone 2 a 1 a minutos del final. Thiago Almada marcó para River
Video: así fue el empate de Atlético Tucumán
FERREIRA EMPATÓ EL PARTIDO ANTE RIVER— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
Un gran centro de Godoy para que el jugador de Atlético meta un gran cabezazo para el 1-1 de Atlético.
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El palo le negó un gol al Decano
EL PALO LE NEGÓ EL GOL A CANELO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
El jugador de Atlético Tucumán la agarró de aire y se perdió el empate ante River.
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Gol de Atlético Tucumán
El "Decano" empata 1 a 1 en el José Fierro.
31' del segundo tiempo: River tiene a Atlético Tucumán contra las cuerdas
DE TIRO LIBRE, ALMADA TUVO EL SEGUNDO PARA RIVER— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
El mediocampista del Millonario y una buena ejecución que se fue cerca del palo.
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River cerca del segundo
DE TIRO LIBRE, ALMADA TUVO EL SEGUNDO PARA RIVER— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
El mediocampista del Millonario y una buena ejecución que se fue cerca del palo.
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El penal que no fue
EL PENAL ANULADO POR OFFSIDE PARA ATLÉTICO TUCUMÁN— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
Laméndola enganchó y el jugador de River le cometió falta pero era fuera de juego previo.
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Era penal para Atlético Tucumán, pero cobraron fuera de juego antes
Arranca el segundo tiempo
Final del primer tiempo
River le está ganando 1 a 0 a Atlético Tucumán, que tiene un jugador menos desde los 12 minutos del primer tiempo.
Tiempo cumplido del primer tiempo
Falcioni y una polémica jugada
LAS RISAS Y EL RESPETO DEL FÚTBOL: el Emperador Falcino entró al campo de juego, interrumpió la carrera del Huevo Acuña, pero todo terminó en abrazos y risas a los que se sumó Nico Otamendi. pic.twitter.com/UmbAJxoJaS— SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026
Video: así fue el gol de River
ANDRADA METIÓ EL 1-0 PARA RIVER— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
Una gran jugada colectiva del Millonario para abrir el marcador ante Atlético Tucumán.
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21' Gol de River
Andrada abrió el marcador para el equipo visitante.
Video: así fue la jugada que terminó con la expulsión de un jugador de River
TREMENDA PATADA DE NICOLA Y ROJA PARA ATLÉTICO TUCUMÁN— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
El 10 del Decano y un fuerte cruce ante Martínez Quarta.
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Atlético Tucumán se queda con 10 jugadores
Nicola lanzó una patada que impactó en la cara de un jugador de River. Y se fue expulsado.
10' del primer tiempo: River tuvo el 83% del tiempo el control de la pelota.
Un saludo entre los DT
ASÍ FUE EL SALUDO ENTRE PONZIO Y FALCIONI— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
EL DT de River y su cálido saludo con el de Atlético Tucumán.
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Así fue el recibimiento de ambos equipos
LA GENTE DE RIVER, PRESENTE EN TUCUMÁN— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
Así fue el recibimiento de ambas hinchadas en el duelo entre el Millonario y Atlético Tucumán
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River arrancó con todo
El equipo visitante intenta poner contra las cuerdas a los decanos.
Arranca el partido
La lluvia puede llegar a influenciar el desarrollo del partido en Tucumán.
La entrada en calor
Los 11 titulares en Atlético Tucumán
Los once titulares de River
Los jugadores de River en el José Fierro
Ayer, los jugadors de River recibieron el calor de sus hinchas, en Tucumán
En el lugar de los hechos
Lo que tenés que saber
Este sábado, Atlético Tucumán y River se enfrentan en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El cruce resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por conseguir la clasificación a la fase de playoffs del certamen.
Respecto a cómo llegan ambos planteles, el Decano transita un presente positivo ubicándose en el cuarto puesto del grupo con 13 puntos, tras lograr un importante triunfo por 2-1 frente a Racing en Avellaneda durante la jornada previa. Por su parte, el Millonario suma 10 unidades y marcha en el 10° lugar, por lo que llega con la premisa de conseguir su tercera victoria consecutiva para escalar posiciones e ingresar a la zona de clasificación.
El partido se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026 a partir de las 17:30 horas (de Argentina). La transmisión en vivo estará a cargo del canal TNT Sports Premium, además de encontrarse disponible vía streaming a través de las plataformas Flow, DIRECTV GO y Telecentro Play.