Franco Colapinto, EN VIVO: tras terminar 11° en la FP3, va por la clasificación en Madrid

Norris largará primero en el Gran Premio de Madring
McLaren logró quedarse con la pole position en un inesperado triunfo de Lando Norris con una vuelta de 1.31.824.
Entre los primeros cinco también entraron Antonelli, Verstappen, Hamilton y Leclerc.
Hamilton cerró la primera vuelta con 1.32.079
Franco Colapinto marcó +1.310 y quedó en el 9° lugar en la primera vuelta de la Q3.
Largó la Q3 por el Gran Premio de Madring
Antonelli, Russell, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Lawson, Norris, Colapinto, Piastri y Lindblad compiten por los primeros lugares en la largada de la carrera de este domingo 13 de septiembre.
Franco Colapinto pasó a la Q3
Tras el cambio a gomas blandas, Franco Colapinto quedó 8° en la Q2.
Perdieron su puesto entre los primeros 10 en largar Albon, Ocón, Tsunoda, Gasly, Bortoleto y Hulkenberg.
Verstappen destronó a Kimi Antonelli
A 5 minutos del final de la Q2, Max Verstappen se lleva la delantera y destronó a Kimi Antonelli, el último ganador del GP.
Franco Colapinto entró a boxes para en medio de la Q2
Su primer intento de vuelta rápida se vio frustrado por un movimiento del auto que lo llevó a boxes por una revisión.
Kimi Antonelli vuelve a liderar en la Q2
El piloto italiano Kimi Antonelli, que se consagró con el Gran Premio de Monza, logró su primera vuelta con un tiempo de 1.32.603.
Ollie Bearman no podrá continuar en la clasificación del Gran Premio de Madring
Tras el accidente sufrido en la práctica libre 3, Ollie Bearman no podrá continuar compitiendo por la clasificación. “El daño de Ollie en la FP3 fue demasiado para ser reparado antes de la clasificación”, informó la F1.
Lawson se asegura en la pole position tras la Q1
El piloto de Red Bull logró la vuelta más rápida con 1.33.316.
Franco Colapinto pasó a la Q2 por el Gran Premio de Madring
Los pilotos de Alpine siguen avanzando en la clasificación por la largada de la carrera de este domingo. Colapinto terminó en el 9° puesto, por delante de Pierre Gasly, que logró el 12° lugar en el circuito.
Quedaron eliminados en la Q1 Stroll, Bearman, Bottas, Pérez, Alonso y Sainz.
Lawson, Verstappen y Hamilton encabezan la primera vuelta de la clasificación
Los pilotos de Ferrari, Red Bull y Racing Bulls llevan la ventaja a 10 minutos del inicio de la clasificación.
Hasta ahora, Alonso, Albon, Pérez, Bottas, Bearman y Stroll quedarían eliminados en la primera instancia.
Las posiciones finales de la FP3 del GP de España
- Antonelli
- Leclerc
- Piastri
- Norris
- Verrstappen
- Russell
- Lawson
- Hulkenberg
- Hamilton (se perdió la mitad de la FP3 por un choque)
- Bortoleto
- Colapinto
- Ocon
- Bearman
- Lindblad
- Tsunoda
- Gasly
- Alonso
- Sainz
- Stroll
- Pérez
- Bottas
- Albon
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto mostró una importante mejora en la última práctica libre del Gran Premio de España. El argentino marcó 1:34.346 y terminó 11°, cinco puestos por delante de Pierre Gasly. Kimi Antonelli volvió a liderar una sesión interrumpida por los accidentes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman. Desde las 11 se disputará la clasificación.