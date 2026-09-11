Franco Colapinto en el GP de España: quedó detrás de Gasly y terminó 15° en la FP2

Antonelli mandó en Madrid y Colapinto cerró 15°
Kimi Antonelli fue el más rápido de la segunda práctica con una vuelta de 1:33.662, por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Franco Colapinto completó 21 giros y terminó 15°, con un registro de 1:35.886, mientras que Pierre Gasly se ubicó 11°.
La sesión estuvo interrumpida durante casi 15 minutos por el accidente de Arvid Lindblad, que pese al golpe finalizó cuarto. Lando Norris apenas pudo completar dos vueltas debido a problemas en la caja de cambios de su McLaren.
Los más rápidos de la FP2
Kimi Antonelli goes fastest in FP2 to round out Friday in Madrid— Formula 1 (@F1) September 11, 2026
The Ferraris of Charles Leclerc and Lewis Hamilton locked in P2 and P3 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/96lhkpZOpP
Colapinto terminó 15° y volvió a quedar detrás de Gasly
Franco Colapinto cerró la segunda práctica libre del Gran Premio de España en el 15° puesto, por debajo de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
Se terminó la FP2 y Antonelli se queda con el primer puesto
Antonelli manda; Colapinto está 15°
Kimi Antonelli conserva el mejor tiempo de la segunda práctica libre, mientras que Franco Colapinto ocupa el 15° puesto de la clasificación.
Vuelve la acción en Madring
La bandera verde devuelve la actividad a la pista y se reanuda la FP2 tras el accidente de Arvid Lindblad.
Así fue el accidente de Lindbland
Noo, Arvid!— Formula 1 (@F1) September 11, 2026
This is what happened to the Racing Bulls driver as he headed for the barriers in FP2 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/AX0iPShqc9
Lindblad terminó contra el muro
El piloto de Racing Bulls perdió el control de su auto, hizo un trompo y chocó contra las protecciones cuando ocupaba el cuarto puesto. Quedó fuera de la FP2 y la sesión fue interrumpida con bandera roja.
Bandera roja
Colapinto aprovecha los blandos y gana terreno
El argentino mejora sus registros con neumáticos blandos: marca 29.113 en el primer sector y 32.291 en el último para avanzar posiciones en la FP2.
¡Alonso rompe la espera y sale a pista!
Con 34 minutos por delante, Fernando Alonso inicia su actividad en el Madring y comienza a recuperar el tiempo perdido en la segunda práctica libre.
Lindblad sorprende entre los grandes
Arvid Lindblad sostiene un gran comienzo de FP2: marcó el récord del primer sector (28.892) y se ubica quinto con 1:35.038, a 1.112 de la punta. El piloto de Racing Bulls es, por ahora, "el mejor del resto".
Antonelli vuela y firma la mejor vuelta del viernes
Kimi Antonelli marca un tiempo de 1:33.926, desplaza a su compañero George Russell (1:34.025) y queda al frente de la segunda práctica libre.
Verstappen pisa fuerte y toma la punta
Max Verstappen mejora su registro, supera el tiempo de Kimi Antonelli y se convierte en el nuevo líder de la segunda práctica libre.
Bearman acarició el muro y evitó el golpe
Oliver Bearman buscó pasar al límite, tocó la pared, pero logró mantener el control del auto y continuar sin mayores consecuencias.
Colapinto acelera y baja su tiempo
Franco Colapinto mejora su registro en la segunda práctica libre con una vuelta de 1:36.142.
Norris y Alonso se hacen esperar
Lando Norris y Fernando Alonso todavía no salieron a pista y son los únicos pilotos que aún no marcaron tiempos en la segunda práctica libre.
Colapinto arranca a marcar su tiempo
El argentino marca 1:37.517 en su primera vuelta rápida y supera por 111 milésimas el registro inicial de su compañero en Alpine.
Gasly marca la primera referencia
Pierre Gasly completa su primer intento con un tiempo de 1:37.628 y comienza a buscar los límites del circuito.
Franco Colapinto está en pista
Inició la FP2
En minutos se inicia la FP2 desde Madrid
Los equipos se alistan para la FP2 en Madrid
Mientras se desarrollan las pruebas de clasificación de la F-2, los equipos de la Fórmula 1 se alistan para la segunda sesión de pruebas libres, que comenzarán a las 12. Transmitirán Fox Sports y Disney+ Premium.
Colapinto terminó 13° en las primeras pruebas libres en el Gran Premio de Madrid
Después de 24 vueltas, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) registró un mejor tiempo de 1m35s933 en las primeras pruebas libres del Gran Premio de España de la Fórmula 1. Pierre Gasly, su compañero de equipo, fue 0s311 más lento y terminó 14°.
Comenzó la primera práctica libre del Gran Premio de España de la Fórmula 1
Los pilotos recorren el circuito de Madring en la primera práctica libre del Gran Premio de España de la Fórmula 1. Estas pruebas les servirán a los pilotos y a sus equipos para ajustar los autos para la clasificación de mañana.
¿Por qué Madring "da miedo" a los pilotos?
El circuito Madring e ganó una fama particular entre los pilotos. El trazado madrileño quedó bajo la lupa después de que un test oficial de Fórmula 3 dejara 19 banderas rojas y varios accidentes importantes, una situación que encendió las alarmas antes de la primera carrera de la máxima categoría.
Carlos Sainz, piloto español y embajador del evento, consideró que el trazado será “uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente” por la forma en la que fueron ubicadas las barreras y por el diseño de la pista. También anticipó un fin de semana con presencia de coches de seguridad y banderas rojas y amarillas debido a la cercanía de los muros y al escaso margen para cometer errores.
Otro de los que se refirió al circuito fue Sergio “Checo” Pérez, quien fue todavía más contundente al describir sus sensaciones. “Diría que da miedo. Me recuerda un poco a Yeda. Es un buen circuito de verdad, estoy muy contento de estar aquí y creo que el ambiente aquí va a ser uno de los mejores”, expresó el mexicano.
¿Cómo es Madring, el circuito que la Fórmula 1 estrenará en el Gran Premio de España?
Madring es el circuito que recibirá este fin de semana por primera vez al Gran Premio de España, un trazado que combina sectores urbanos, altas velocidades y curvas de frenada fuerte.
Está ubicado en la zona de Valdebebas, cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, y fue diseñado por Dromo, el estudio encabezado por el ingeniero italiano Jarno Zaffelli. Entre sus trabajos aparecen el circuito de Termas de Río Hondo y la remodelación de Zandvoort.
Las obras comenzaron a finales de abril de 2025 y el resultado es un circuito de 5.470 metros y 22 curvas.
Una de sus principales características es su concepto híbrido. Una parte del recorrido utiliza sectores urbanos y otra transcurre sobre pista construida específicamente para la competencia, una fórmula que también utilizan escenarios como Miami y Las Vegas.
En sus sectores más rápidos, los Fórmula 1 podrían alcanzar aproximadamente 320 km/h. En otras zonas deberán realizar fuertes frenadas para afrontar curvas cercanas a los 100 km/h.
Colapinto viene de sumar puntos en Monza
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Madrid con 21 puntos y en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos. Su mejor resultado del año seguirá siendo el sexto puesto en Canadá, además de los puntos sumados en Gran Bretaña y Bélgica. En Monza, además, logró su mejor clasificación desde que llegó a la Fórmula 1: séptimo, apenas 111 milésimas detrás de Pierre Gasly, que consiguió la pole para Alpine.
Lo que tenés que saber
La Fórmula 1 pondrá en marcha hoy las primeras prácticas libres del Gran Premio de España, a las 8.30, y la segunda, a las 12, en el Madring, el circuito semiurbano construido junto a IFEMA y Valdebebas que devolverá la carrera a Madrid después de 45 años. Será un estreno absoluto para la F-1, en una pista de 5,4 kilómetros y 22 curvas, con desniveles de hasta 25 metros y velocidades punta que podrían alcanzar los 320 kilómetros por hora.