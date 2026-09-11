Franco Colapinto en el GP de España: quedó detrás de Gasly y terminó 15° en la FP2

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¿Por qué Madring "da miedo" a los pilotos?

El circuito Madring e ganó una fama particular entre los pilotos. El trazado madrileño quedó bajo la lupa después de que un test oficial de Fórmula 3 dejara 19 banderas rojas y varios accidentes importantes, una situación que encendió las alarmas antes de la primera carrera de la máxima categoría.

Carlos Sainz, piloto español y embajador del evento, consideró que el trazado será “uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente” por la forma en la que fueron ubicadas las barreras y por el diseño de la pista. También anticipó un fin de semana con presencia de coches de seguridad y banderas rojas y amarillas debido a la cercanía de los muros y al escaso margen para cometer errores.

Otro de los que se refirió al circuito fue Sergio “Checo” Pérez, quien fue todavía más contundente al describir sus sensaciones. “Diría que da miedo. Me recuerda un poco a Yeda. Es un buen circuito de verdad, estoy muy contento de estar aquí y creo que el ambiente aquí va a ser uno de los mejores”, expresó el mexicano.