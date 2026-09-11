EN VIVO GP de España de F-1: Colapinto corre la segunda práctica libre después terminar 13° en las primeras pruebas en el Gran Premio de Madrid

Colapinto acelera y baja su tiempo
Franco Colapinto mejora su registro en la segunda práctica libre con una vuelta de 1:36.142.
Norris y Alonso se hacen esperar
Lando Norris y Fernando Alonso todavía no salieron a pista y son los únicos pilotos que aún no marcaron tiempos en la segunda práctica libre.
Colapinto arranca a marcar su tiempo
El argentino marca 1:37.517 en su primera vuelta rápida y supera por 111 milésimas el registro inicial de su compañero en Alpine.
Gasly marca la primera referencia
Pierre Gasly completa su primer intento con un tiempo de 1:37.628 y comienza a buscar los límites del circuito.
Franco Colapinto está en pista
Inició la FP2
En minutos se inicia la FP2 desde Madrid
Los equipos se alistan para la FP2 en Madrid
Mientras se desarrollan las pruebas de clasificación de la F-2, los equipos de la Fórmula 1 se alistan para la segunda sesión de pruebas libres, que comenzarán a las 12. Transmitirán Fox Sports y Disney+ Premium.
Colapinto terminó 13° en las primeras pruebas libres en el Gran Premio de Madrid
Después de 24 vueltas, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) registró un mejor tiempo de 1m35s933 en las primeras pruebas libres del Gran Premio de España de la Fórmula 1. Pierre Gasly, su compañero de equipo, fue 0s311 más lento y terminó 14°.
Comenzó la primera práctica libre del Gran Premio de España de la Fórmula 1
Los pilotos recorren el circuito de Madring en la primera práctica libre del Gran Premio de España de la Fórmula 1. Estas pruebas les servirán a los pilotos y a sus equipos para ajustar los autos para la clasificación de mañana.
¿Por qué Madring "da miedo" a los pilotos?
El circuito Madring e ganó una fama particular entre los pilotos. El trazado madrileño quedó bajo la lupa después de que un test oficial de Fórmula 3 dejara 19 banderas rojas y varios accidentes importantes, una situación que encendió las alarmas antes de la primera carrera de la máxima categoría.
Carlos Sainz, piloto español y embajador del evento, consideró que el trazado será “uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente” por la forma en la que fueron ubicadas las barreras y por el diseño de la pista. También anticipó un fin de semana con presencia de coches de seguridad y banderas rojas y amarillas debido a la cercanía de los muros y al escaso margen para cometer errores.
Otro de los que se refirió al circuito fue Sergio “Checo” Pérez, quien fue todavía más contundente al describir sus sensaciones. “Diría que da miedo. Me recuerda un poco a Yeda. Es un buen circuito de verdad, estoy muy contento de estar aquí y creo que el ambiente aquí va a ser uno de los mejores”, expresó el mexicano.
¿Cómo es Madring, el circuito que la Fórmula 1 estrenará en el Gran Premio de España?
Madring es el circuito que recibirá este fin de semana por primera vez al Gran Premio de España, un trazado que combina sectores urbanos, altas velocidades y curvas de frenada fuerte.
Está ubicado en la zona de Valdebebas, cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, y fue diseñado por Dromo, el estudio encabezado por el ingeniero italiano Jarno Zaffelli. Entre sus trabajos aparecen el circuito de Termas de Río Hondo y la remodelación de Zandvoort.
Las obras comenzaron a finales de abril de 2025 y el resultado es un circuito de 5.470 metros y 22 curvas.
Una de sus principales características es su concepto híbrido. Una parte del recorrido utiliza sectores urbanos y otra transcurre sobre pista construida específicamente para la competencia, una fórmula que también utilizan escenarios como Miami y Las Vegas.
En sus sectores más rápidos, los Fórmula 1 podrían alcanzar aproximadamente 320 km/h. En otras zonas deberán realizar fuertes frenadas para afrontar curvas cercanas a los 100 km/h.
Colapinto viene de sumar puntos en Monza
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Madrid con 21 puntos y en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos. Su mejor resultado del año seguirá siendo el sexto puesto en Canadá, además de los puntos sumados en Gran Bretaña y Bélgica. En Monza, además, logró su mejor clasificación desde que llegó a la Fórmula 1: séptimo, apenas 111 milésimas detrás de Pierre Gasly, que consiguió la pole para Alpine.
Lo que tenés que saber
La Fórmula 1 pondrá en marcha hoy las primeras prácticas libres del Gran Premio de España, a las 8.30, y la segunda, a las 12, en el Madring, el circuito semiurbano construido junto a IFEMA y Valdebebas que devolverá la carrera a Madrid después de 45 años. Será un estreno absoluto para la F-1, en una pista de 5,4 kilómetros y 22 curvas, con desniveles de hasta 25 metros y velocidades punta que podrían alcanzar los 320 kilómetros por hora.