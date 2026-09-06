EN VIVO: Atlético Tucumán visita a Racing por la octava fecha del Clausura

Atlético Tucumán tendrá una nueva oportunidad para ratificar su evolución en el torneo Clausura. Desde las 21.30, el “Decano” intentará volver a hacerse fuerte como visitante, condición en la que no pierde desde hace cuatro partidos, y darle otro golpe a una “Academia” que llega herida, penúltima en su zona y atravesada por un clima de tensión institucional. Transmite ESPN Premium.