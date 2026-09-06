EN VIVO: Atlético Tucumán visita a Racing por la octava fecha del Clausura

Así forma el "Decano"
Los jugadores elegidos por Julio César Falcioni para enfrentar a Racing Club.— Atlético Tucumán (@ATOficial) September 7, 2026
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El "11" de Racing
Así va La Academia esta noche pic.twitter.com/xrx8wY8L59— Racing Club (@RacingClub) September 6, 2026
Así luce el "Presidente Perón"
El estadio más lindo del mundo está listo pic.twitter.com/ZOMaiOMm5f— Racing Club (@RacingClub) September 6, 2026
El plantel llegó al Cilindro con una sonrisa
Llegó la bandaaaaa #DaleDeca pic.twitter.com/TZE6q44VxO— Atlético Tucumán (@ATOficial) September 6, 2026
El "Decano" va con la celeste y blanca
Pero mira lo que es esa bellezaaaa #DaleDeca pic.twitter.com/EfmNbWBft7— Atlético Tucumán (@ATOficial) September 6, 2026
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán tendrá una nueva oportunidad para ratificar su evolución en el torneo Clausura. Desde las 21.30, el “Decano” intentará volver a hacerse fuerte como visitante, condición en la que no pierde desde hace cuatro partidos, y darle otro golpe a una “Academia” que llega herida, penúltima en su zona y atravesada por un clima de tensión institucional. Transmite ESPN Premium.